Putin szykuje "zęby smoka". Rosjanie chcą ich użyć w wojnie na Ukrainie

Rosjanie szykują "zęby smoka" na wojnę na Ukrainie. Coś się wydarzy na południu kraju?

Wojna na Ukrainie trwa już dziesięć miesięcy. Jesienią mieliśmy do czynienia z dużą i pełną sukcesów ukraińską kontrofensywą, teraz nieco przycichło o jej sukcesach. Walka z armią Władimira Putina jest niestety bardzo trudna. Teraz pojawiły się nowe doniesienia o niepokojących przygotowaniach rosyjskiej armii do jakiegoś wydarzenia, prawdopodobnie do ulicznych walk. Co się stało? Rosjanie rozstawiają "zęby smoka" w obwodzie zaporoskim. Takie doniesienia publikuje na serwisie społecznościowym Telegram mer Melitopola Iwan Fedorow. Urzędnik niepokoi się przygotowaniami wojsk Władimira Putina do walk ulicznych. Czym są "zęby smoka"? Do czego posłużą armii Władimira Putina w wojnie na Ukrainie? Otóż "zęby smoka" to potoczna nazwa specjalnych betonowych zapór przeciwczołgowych, mających rzeczywiście kształt wielkich zębów.

"Już drugi dzień w samym centrum na razie jeszcze okupowanego Melitopola raszyści rozstawiają betonowe stożki"

"Na co się przygotowujecie, okupanci? Już drugi dzień w samym centrum na razie jeszcze okupowanego Melitopola raszyści rozstawiają betonowe stożki. Zapewne w ciągu minionego tygodnia tak poczuli zapach 'rożna', że już przygotowują się do walk ulicznych" – napisał na serwisie społecznościowym Telegram mer Melitopola Iwan Fedorow, załączając zdjęcie betonowych konstrukcji na ulicy w Melitopolu. Jak dodał ironicznie mer, "zęby smoka" będą w przyszłości tylko przeszkadzać Rosjanom - w ucieczce.

