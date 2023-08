Putin wypoczywa na luksusowym, opancerzonym jachcie? Zastąpił mu "ukochaną"!

Wiosną ubiegłego roku, po kilku miesiącach od rozpoczęcia się krwawej wojny na Ukrainie, media obiegła informacja o tym, że włoskie służby "zatrzymały" i zablokowały 140-metrowy bajecznie luksusowy jacht "Szeherezada", należący do Władimira Putina (70.). To była jego ukochana "zabawka", skarb, jedna z największych i najdroższych na świecie prywatnych jednostek. Wygląda jednak na to, że rosyjski prezydent zdążył się już pocieszyć. Współpracownicy rosyjskiego opozycjonisty, Aleksieja Nawalnego, ujawnili właśnie, że Putin - mimo nałożonych na niego sankcji - ma do dyspozycji wart ponad 400 mln złotych jacht Graceful.

Jacht Putina: basen, kino, kolumny w sypialni

Co ciekawe, niewiarygodnie luksusowa "łódź" jeszcze na początku 2022 roku przebywała w stoczni w Hamburgu, jednak na krótko przed napaścią na Ukrainę odholowano ją do Kaliningradu, mimo że w stoczni miała spędzić jeszcze rok. Szczegółowy raport na temat wyglądu i wyposażenia Graceful zwala z nóg. Na najwyższym pokładzie jachtu znajduje się lądowisko dla śmigłowców o wadze do 3 ton. Na głównym pokładzie można znaleźć między innymi 25-metrowy basen, nad którym można wysunąć podłogę, zamieniając go w parkiet do tańca albo salę kinową. Dokładnie taki sam basen znajduje się na Szeherezadzie. Na tym samym pokładzie są także dwie ogromne kajuty - jedna dla kobiety, druga dla mężczyzny - w tej ostatniej stoi ogromne łoże z kolumnami.

Putin ma jacht jak z bajki

To nie wszystko. Jak donoszą autorzy śledztwa, sama sofa kupiona na jacht jest warta 160 tys. zł, a dywany ponad 240 tys. zł. Najdroższy, bo wart jakieś 10 mln zł, jest tzw. projekt Olimp, czyli opracowany przez biuro konstruktorskie Rubin, specjalizujące się w okrętach podwodnych, basen morski o wymiarach 85 metrów na 25 metrów. To konstrukcja cumowana do jachtu, wydzielająca wokół łodzi morskie kąpielisko z dnem z siatki rozciąganym na głębokości 3 metrów. Kilka miesięcy po rosyjskiej inwazji na Ukrainę Graceful została objęta sankcjami USA. Mimo to, "aby wyremontować jacht Putina, zbudowano skomplikowany system, całą infrastrukturę pomocników w Europie, Turcji i Dubaju, którzy każdego dnia pomagają w omijaniu sankcji amerykańskich" - można przeczytać. "W szczególności, mundury dla załogi zgodziła się - mimo sankcji - uszyć firma włoska, a zamówienie i zapłatę za ich wykonanie zrealizowano przy pomocy pośredników z Estonii i Turcji".

Luksusowy jacht Putina płynie przez cały świat

W tej chwili Graceful płynie podobno do Soczi, ale jest prowadzony okrężną drogą - przez rosyjską Arktykę, Morze Beringa, opływając całą Azję w kierunku Bliskiego Wschodu, Morza Śródziemnego i Czarnego - aby nie zostać zatrzymaną. Skąd wiadomo, że to jacht Putina? Autorzy raportu wyjaśniają: formalnym właścicielem jednostki była spółka Olneil Assets Corp., zarejestrowana w rajach podatkowych. Jej właścicielem była inna spółka, od której powiązania prowadzą do Piotra Kołbina, przyjaciela Putina z czasów dzieciństwa. Innym, prócz osoby Kołbina, dowodem na powiązania jachtu z Putinem ma być fakt, że na Graceful pracują ci sami, co na Szeherezadzie, funkcjonariusze Federalnej Służby Ochrony oraz naczelny inżynier, główny informatyk i szefowa stewardess.

Navalny's associates showed the luxury of Vladimir Putin's yacht Graceful, which was taken from Germany before the invasion of Ukraine and finished in Russia during the war, and they also revealed that there are schemes to circumvent sanctions for the yacht's decoration. pic.twitter.com/dlQD3sHpxl— Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) August 22, 2023

Sonda Pływałeś kiedyś jachtem? Tak Nie