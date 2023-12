i Autor: SHUTTERSTOCK wojna nuklearna

Wojna na Ukrainie

Putin użyje broni nuklearnej? Generał podaje warunek

Czy Władimir Putin zdecyduje się na użycie broni nuklearnej? To pytanie zadajemy sobie niemal od dwóch lat. Jedni są zdania, że to nie opłaca się Rosji, inni uważają, iż Putin może być wręcz przeciwnego zdania. A emerytowany amerykański generał Kevin Ryan ostrzega, że wojna atomowa to realny scenariusz. Podaje okoliczności, w jakich jego zdaniem Rosjanie mogliby odpalić głowice atomowe.