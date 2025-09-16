Putin w mundurze dumny jak paw. Osobiście ogląda manewry Zapad-25

Manewry Zapad-25 z udziałem 100 tys. żołnierzy wywołały zaniepokojenie na Zachodzie.

Białoruś ujawniła, że ćwiczono użycie rosyjskiej taktycznej broni jądrowej oraz pocisków hipersonicznych.

Mimo zapewnień o braku zagrożenia, obecność amerykańskich obserwatorów budzi pytania o intencje i dalsze konsekwencje.

Przywódca Rosji Władimir Putin powiedział we wtorek w państwowej telewizji rosyjskiej, że w manewrach Zapad-25, które trwały od piątku, brało udział około 100 tys. żołnierzy i wykorzystano w nich około 10 tys. sztuk sprzętu wojskowego. Przywódca Białorusi Alaksandr Łukaszenka oświadczył zaś, że podczas manewrów ćwiczono użycie rosyjskiej taktycznej broni jądrowej. Według białoruskich mediów państwowych, w ćwiczeniach wykorzystano również rosyjski hipersoniczny pocisk rakietowy Oriesznik, którego Rosja użyła po raz pierwszy w ubiegłym roku w wojnie z Ukrainą.

Łukaszenka: "Nie planujemy grozić"

"Ćwiczymy tam wszystko. Oni (Zachód) też to wiedzą, nie ukrywamy tego. Od strzelania z konwencjonalnej broni po głowice jądrowe. Powtórzę, musimy być w stanie to wszystko umieć. W przeciwnym razie, po co mieliby przebywać na terytorium Białorusi?" - mówił, cytowany przez państwową agencję BiełTA. Na końcu dodał: "Ale absolutnie nie planujemy nikomu tym grozić". Więcej o manewrach Zapad-25 TUTAJ.

Amerykańscy oficerowie na Białorusi? Pentagon tłumaczy

Pentagon potwierdził we wtorek, że dwaj amerykańscy oficerowie obserwowali dzień wcześniej wspólne rosyjsko-białoruskie ćwiczenia wojenne Zapad-2025, które od piątku odbywały się na 41 poligonach na Białorusi i w Rosji. "Ambasada USA w Mińsku na Białorusi otrzymała zaproszenie dla naszego attache wojskowego na obserwowanie ćwiczeń Zapad-2025 na Białorusi. Przyjęliśmy to zaproszenie w świetle ostatnich owocnych kontaktów dwustronnych między naszymi krajami. Obserwowanie ćwiczeń jest powszechną praktyką wśród innych armii, a attache wojskowy USA jest częścią większej grupy międzynarodowych obserwatorów. Ze względu na dogodny termin, nowy attache wojskowy mógł uczestniczyć w nich jednocześnie z ustępującym attache" - powiedział rzecznik Pentagonu Sean Parnell.