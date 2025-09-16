Putin w mundurze dumny jak paw. Osobiście ogląda manewry Zapad-25

Joanna Drzycimska
Joanna Drzycimska
PAP
PAP
2025-09-16 21:05

Władimir Putin we wtorek osobiście obserwował manewry na poligonie Mulino w obwodzie niżnonowogrodzkim. Według niego są one testem "bezwarunkowej ochrony suwerenności i integralności terytorialnej państwa związkowego, czyli Rosji i Białorusi". Na zdjęciach widać, jak wyraźnie zadowolony Putin przechadza się w mundurze i dogląda sprzętów.

  • Manewry Zapad-25 z udziałem 100 tys. żołnierzy wywołały zaniepokojenie na Zachodzie.
  • Białoruś ujawniła, że ćwiczono użycie rosyjskiej taktycznej broni jądrowej oraz pocisków hipersonicznych.
  • Mimo zapewnień o braku zagrożenia, obecność amerykańskich obserwatorów budzi pytania o intencje i dalsze konsekwencje.

Przywódca Rosji Władimir Putin powiedział we wtorek w państwowej telewizji rosyjskiej, że w manewrach Zapad-25, które trwały od piątku, brało udział około 100 tys. żołnierzy i wykorzystano w nich około 10 tys. sztuk sprzętu wojskowego. Przywódca Białorusi Alaksandr Łukaszenka oświadczył zaś, że podczas manewrów ćwiczono użycie rosyjskiej taktycznej broni jądrowej. Według białoruskich mediów państwowych, w ćwiczeniach wykorzystano również rosyjski hipersoniczny pocisk rakietowy Oriesznik, którego Rosja użyła po raz pierwszy w ubiegłym roku w wojnie z Ukrainą.

Łukaszenka: "Nie planujemy grozić"

"Ćwiczymy tam wszystko. Oni (Zachód) też to wiedzą, nie ukrywamy tego. Od strzelania z konwencjonalnej broni po głowice jądrowe. Powtórzę, musimy być w stanie to wszystko umieć. W przeciwnym razie, po co mieliby przebywać na terytorium Białorusi?" - mówił, cytowany przez państwową agencję BiełTA. Na końcu dodał: "Ale absolutnie nie planujemy nikomu tym grozić". Więcej o manewrach Zapad-25 TUTAJ.

Amerykańscy oficerowie na Białorusi? Pentagon tłumaczy

Pentagon potwierdził we wtorek, że dwaj amerykańscy oficerowie obserwowali dzień wcześniej wspólne rosyjsko-białoruskie ćwiczenia wojenne Zapad-2025, które od piątku odbywały się na 41 poligonach na Białorusi i w Rosji. "Ambasada USA w Mińsku na Białorusi otrzymała zaproszenie dla naszego attache wojskowego na obserwowanie ćwiczeń Zapad-2025 na Białorusi. Przyjęliśmy to zaproszenie w świetle ostatnich owocnych kontaktów dwustronnych między naszymi krajami. Obserwowanie ćwiczeń jest powszechną praktyką wśród innych armii, a attache wojskowy USA jest częścią większej grupy międzynarodowych obserwatorów. Ze względu na dogodny termin, nowy attache wojskowy mógł uczestniczyć w nich jednocześnie z ustępującym attache" - powiedział rzecznik Pentagonu Sean Parnell.

Putin, Zapad
11 zdjęć
Alexandra Strunin ostro o Putinie i wojnie na Ukrainie
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PUTIN
Manewry Zapad