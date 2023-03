Putin w tarapatach! Rosja właśnie się rozpada?! Mówią o przenoszeniu stolicy!

O co chodzi?!

Ledwo żywy Putin wściekły na wynik Oscarów! "Aż go rozbolał brzuch!"

To już ostateczny koniec Putina i jego "wielkiej Rosji"? Pewnym jest, że wojna na Ukrainie przebiega zupełnie inaczej, niż oczekiwałby tego prezydent Rosji. Ponadto coraz trudniej trzymać mu rodaków "w ryzach": sytuacja gospodarcza Rosji jest coraz gorsza, rośnie sprzeciw wobec działań wojennych, ludzi rozjuszyły też niedawne doniesienia na temat tego, w jakich luksusach żyje Putin i jego kochanka, Alina Kabajewa (39 l.). Mowa o ociekającym złotem pałacu we Wałdaju, w którym znajduje się m.in. prywatna część uzdrowiskowa, osobny dworek tylko dla Kabajewej, lądowisko dla helikopterów, kino i restauracja, a także o "największym apartamencie w Rosji", kupionym przez Putina specjalnie dla byłej gimnastyczki. Więcej na ten temat TUTAJ.

Rosja się rozpadnie? Co z Putinem?

Analitycy i wojskowi nie mają wątpliwości - Rosja po wojnie nie przetrwa w obecnym kształcie, nie ma na to szans. "Rosja się rozpada, Rosja nie będzie w takich granicach i nie można już zatrzymać tego procesu. Skoro o tym problemie zaczyna mówić sam Hitler o nazwisku Putin, to bierzcie pod uwagę, że tak jest i że coś się będzie działo" - powiedział we wtorek Ołeksij Daniłow, szef Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy (RBNiO), cytowany przez agencję Ukrinform.

Wojna na Ukrainie. Moskwa przestanie być stolicą Rosji?

Na tym nie koniec. Zgodnie z informacjami, jakie zdobył Daniłow, podobno już teraz mówi się o tym, że Moskwa wkrótce przestanie być stolicą Rosji. "Już teraz prowadzone są rozmowy dotyczące przeniesienia stolicy w głąb Rosji i toczy się już wiele innych procesów" - zdradził. O jakie miasto może chodzić?

Putin said that the war is good for the Russian economy"Despite certain costs, I think the past year has only been good for us, given that we have become much more sovereign and independent," Putin said. He added that he feared Russia's economy might fail and collapse, but… https://t.co/lPUWBajWdT pic.twitter.com/t0ElT1jMtn— NEXTA (@nexta_tv) March 15, 2023

