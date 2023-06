Putin wywołał potop, ale zaszkodził sam sobie? Wysadzenie zapory na Dnieprze

Rosjanie wysadzili tamę na Dnieprze. To katastrofa dla mieszkańców

Ten czyn pokazuje, że Władimir Putin jest gotowy na wszystko, byle tylko zwiększyć swoje szanse na sukcesy w wojnie na Ukrainie. Ale także udowadnia, że rosyjski dyktator ma niezbyt mądrych doradców. Rosjanie w nocy z poniedziałku na wtorek wysadzili w powietrze zaporę na rzece Dniepr w miejscowości Nowa Kachowka. Zapora tworzy ogromny Zbiornik Kachowski. Zalew ma aż 240 kilometrów długości, teraz poziom wody opada, a kolejne miejscowości z Nową Kachowką na czele są zalewane. Na szczęście brak informacji o ofiarach potopu Putina, ale zniszczenia są potężne i trwa ewakuacja kilkunastu tysięcy ludzi z zagrożonego terenu. Woda ze zbiornika używana jest także na potrzeby Zaporoskiej Elektrowni Atomowej, ale szczęśliwie brak informacji o bezpośrednim zagrożeniu skażeniem. Można jednak mówić o dużym zagrożeniu dla środowiska z innej przyczyny. Nie chodzi tylko o powódź, ale też o ogromne ilości oleju maszynowego, które znalazły się w rzece Dniepr, ponadto woda zalała cały ogród zoologiczny.

Wysadzenie zapory przez Rosjan to strzał w kolano? Na Krymie może zabraknąć wody, zalewa także Rosjan

Wiele jednak wskazuje na to, że to, co miało powstrzymać ukraińską kontrofensywę, obróci się przeciwko bezwzględnemu dyktatorowi. Władze okupacyjne Krymu zaczęły już przebąkiwać o tym, że sytuacja zagraża dostawom wody na kontrolowany przez Rosjan od dziewięciu lat półwysep. Zalewając okupowane przez siebie tereny, Rosjanie sabotują też własne stanowiska obronne. Prokuratura generalna w Kijowie wszczęła śledztwo w sprawie dramatu wywołanego przez Rosjan pod kątem zbrodni wojennej i tzw ekobójstwa.

