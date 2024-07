Putin zaatakuje europejski kraj? Potajemnie przejmuje jeszcze inny!

Przeżył i ujawnił, co czuł

General SVR: Putin planuje ataki na infrastrukturę energetyczną i system bankowy Mołdawii. Po cichu przejmuje coraz większą kontrolę także nad Gruzją

Putin myśli już o przejęciu władzy w dwóch kolejnych europejskich krajach? Tak twierdzą autorzy tajemniczego profilu w mediach społecznościowych General SVR, podający się za dawnych agentów rosyjskich służb nadal mających źródła na Kremlu. Według tego źródła - dodajmy, że będącego pewną ciekawostką z racji braku jakichkolwiek dowodów na jego wiarygodność - Rosja planuje atak na jeden kraj oraz ciche przejęcie kontroli nad drugim. Chodzi o Mołdawię i Gruzję. General SVR już wcześniej pisał, że Mołdawia będzie następnym państwem, które zaatakuje Putin. Co można przeczytać na znanej zagadkowej stronie?

Ataki hakerskie, potem "realizacja głównej części hybrydowej operacji specjalnej"

Według General SVR podczas niedawnego spotkania najważniejszych osób na Kremlu omawiano "ataki hakerskie na infrastrukturę energetyczną i system bankowy Mołdawii przed realizacją głównej części hybrydowej operacji specjalnej przeciwko temu krajowi". Co do Gruzji, według tego źródła jej władze dały Rosji ciche przyzwolenie na działanie. "Przywództwo gruzińskie umożliwiło rosyjskim „specjalistom” dostęp do obiektów i systemów kontroli, o które prosiło rosyjskie przywództwo. Już wkrótce postęp w stosunkach między Gruzją a Rosją zostanie sformalizowany".

Od początku wojny na Ukrainie obawiano się, że Władimir Putin może chcieć zdestabilizować sytuację w Mołdawii

Od początku wojny na Ukrainie obawiano się, że Władimir Putin może chcieć zdestabilizować sytuację oraz zdobyć szerokie wpływy także w innych państwach, a nawet je zaatakować. Wśród nich często wymieniana była Mołdawia. Obecnie w Mołdawii rządy sprawuje prodemokratyczna Maia Sandu. W ostatnich miesiącach nasilały się informacje o agresywnej retoryce Kremla wobec Kiszyniowa. W połowie czerwca USA, Wielka Brytania i Kanada w oświadczeniu opublikowanym na stronie internetowej amerykańskiego Departamentu Stanu ostrzegały, że Rosja będzie chciała destabilizować sytuację w Kiszyniowie, by wpłynąć na wyniki wyborów prezydenckich w Mołdawii jesienią 2024 roku.

"Jednocześnie przywódcy Rosji będą wspierać protesty i przeprowadzą atak rakietowy na obiekty wojskowe na terytorium Mołdawii"

Autorzy General SVR w swoich doniesieniach idą znacznie dalej niż rządy USA, Wielkiej Brytanii i Kanady we wspomnianym oświadczeniu, ponieważ na początlu lipca ostrzegali, że Rosja planuje nawet atak rakietowy na terytorium Mołdawii. "Kontrolowana przez rosyjskie władze część opozycji w Mołdawii niezwłocznie zorganizuje spotkania protestacyjne w Kiszyniowie (stolicy Mołdawii), gdzie dywersanci będą także organizować prowokacje z ofiarami. Jednocześnie działalność służb specjalnych i organów ścigania w stolicy Mołdawii będzie blokowana przez pracowników „sympatyzujących” z reżimem Kremla. Jednocześnie przywódcy Rosji będą wspierać protesty i przeprowadzą atak rakietowy na obiekty wojskowe na terytorium Mołdawii. Realizację ostatniego etapu hybrydowej operacji specjalnej zaplanowano na drugą połowę października bieżącego roku" - czytamy na General SVR.

Special Operation Against Moldova. Integration with GeorgiaDear subscribers and guests of the channel! Several "Politburo 2.0" members and representatives of the security bloc leadership, led by Russian presidential aide Nikolai Patrushev, discussed hacker attacks on #Moldova's… https://t.co/JRje0Tao2X pic.twitter.com/LhYefyr8Bb— generalsvr_en (@generalsvr_en) July 17, 2024

