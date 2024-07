Szła przez dżunglę po leki dla dziecka. Spotkała wielkiego pytona

To ona zastąpi Bidena?! To nie Kamala Harris

Pyton połknął dorosłą kobietę, gdy szła po leki dla dziecka. Inwazja groźnych gadów w Indonezji

Czy to już inwazja pytonów ludojadów w Indonezji?! Świat znów obiegają przerażające doniesienia o wężu, który połknął w całości dorosłą kobietę. Dramat rozegrał się w południowej części Sulawesi. Sirati, matka pięciorga dzieci poszła do brata i na targ, by kupić lekarstwo dla najmłodszego syna. Musiała przejść przez dżunglę. Niestety, tam została zaatakowana i pożarta przez 9-metrowego pytona. Gdy kobieta długo nie wracała do domu, mąż zaczął jej szukać. Najpierw znalazł sandały, a potem natknął się na wzdęte ciało pytona. Z paszczy drapieżnika wystawała tylko stopa ofiary. Mieszkańcy wioski zabili węża i wyciągnęli kobietę z jego cielska. Ciało było nietknięte, ale niestety Sirati nie żyła. Prawdopodobnie zabiło ją ukąszenie pytona.

W zeszłym miesiącu pyton także połknął kobietę w całości. Koszmarne ataki mnożą się w Indonezji

Do bardzo podobnego zdarzenia doszło niedawno w rejonie Kalempang, także w Indonezji. Matka czwórki dzieci też została w całości połknięta przez monstrualnego pytona. Kobieta szła przez las z żywnością, którą chciała sprzedać na targu w innej wiosce. Niestety, spotkała na swojej drodze wielkiego, wygłodniałego węża. Gad został znaleziony, a gdy rozcięto jego ciało, wszyscy ujrzeli zwłoki kobiety imieniem Farida. „Na zawsze będę żałować, że pozwoliłem mojej żonie iść samej. Gdybym był z nią tego dnia, wąż nie odważyłby się jej dotknąć” – powiedział zrozpaczony mąż zabitej kobiety, 55-letni Noni. Niestety nie są to pierwsze takie przypadki w Indonezji, było ich już niemało.

Body of missing woman, 36, found inside python in South Sulawesi, Indonesia https://t.co/8SjDArb1mX pic.twitter.com/ubCIi3vmUv— Mothership (@MothershipSG) July 4, 2024

South Sulawesi Woman Swallowed by Python While Getting Medicine for Sick Child https://t.co/xDNrONWLSo— The Jakarta Globe (@thejakartaglobe) July 4, 2024

