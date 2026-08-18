Rekin zaatakował prawniczkę na specjalnej wycieczce! "Zacisnął zęby na mojej nodze"

Brazylijska influencerka przeżyła chwile grozy, gdy rekin ugryzł ją w nogę podczas zorganizowanej wycieczki promującej bliskie interakcje.

Ujawniono, że organizatorzy karmili drapieżniki, by zachęcić je do kontaktu z turystami, co wywołało falę oburzenia i krytyki.

Eksperci ostrzegają przed rosnącą liczbą ryzykownych zachowań influencerów. Czy pogoń za sławą jest warta tak wysokiego ryzyka?

Pływała z rekinami, jeden złapał ją za nogę

Do zdarzenia doszło w kwietniu tego roku, jednak dopiero teraz 37-letnia brazylijska prawniczka i influencerka zdecydowała się o nim opowiedzieć. Pochodząca z Sao Paulo Tayane Dalazen nurkowała z rekinami u wybrzeży Brazylii. Brała udział w zorganizowanej wycieczce. W pewnym momencie poczuła "bardzo silny ucisk" i ból w nodze. Okazało się, że ugryzł ją dwumetrowy rekin. "Wiedziałam, że coś jest nie tak, bo rekiny były na powierzchni. Było ich mnóstwo. Później odkryłam, że organizatorzy wycieczki karmili rekiny, żeby mogły wchodzić w interakcje z turystami" - mówi, cytowana przez BBC.

"Kiedy rekin mnie ugryzł, ból był bardzo silny. Zachowałam spokój, bo wiedziałam, że nie dam rady walczyć ze zwierzęciem" - opowiada. Rekin zacisnął szczęki na jej udzie. Trwało to kilka sekund, po których na szczęście ją puścił, a ona zdołała uciec. Wszystko zostało zarejestrowane, a Dalazen opublikowała to nagranie w mediach społecznościowych. Ludzie w komentarzach nie mają litości. "Tak się kończy pływanie z rekinami dla lajków"; "Do czego to wszystko zmierza. To dzikie zwierzęta. Czy wszyscy powariowali?" - piszą.

Ekspert: "Będzie coraz gorzej"

BBC zwraca uwagę, że przypadki ugryzienia ludzi przez rekiny zdarzają się niezwykle rzadko, ale co najmniej trzech influencerów zostało ugryzionych przez te zwierzęta w ciągu niecałego roku. "Naukowcy twierdzą, że są coraz bardziej zaniepokojeni rosnącą liczbą filmów w mediach społecznościowych, na których ludzie pływają zbyt blisko rekinów, dotykają ich, a nawet na nich jeżdżą" - czytamy. "Oglądam te filmy co tydzień i to o wiele częściej niż kiedykolwiek wcześniej. Będziemy świadkami naprawdę poważnych incydentów z rekinami" – mówi dla stacji Kristian Parton, naukowiec zajmujący się rekinami.

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