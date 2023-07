Rewolucja w Watykanie! "Człowiek papieża" zapowiada błogosławienie par jednopłciowych?

O tym, że 60-letni Victor Manuel Fernandez, dotychczas metropolita miasta La Plata, będzie nowym prefektem Dykasterii Nauki Wiary, Watykan poinformował w sobotę (1 lipca). Fernandez zastąpi na tym stanowisku hiszpańskiego kardynała Luisa Francisco Ladarię (79 l.), który przejdzie w stan spoczynku. Argentyńczyk swoją kadencję rozpocznie we wrześniu, jednak z ujawnieniem swojego planu na nią nie czekał. Właśnie udzielił wywiadu dla InfoVaticana i z miejsca zaczęto o nim mówić na całym świecie. Dlaczego?

Kościół kontra związki par jednopłciowych. Idzie rewolucja?

Fernandez odniósł się między innymi do dokumentu, opublikowanego za zgodą papieża przez Dykasterię Nauki Wiary w 2021 roku, stwierdzającego, że "Kościół nie ma i nie może mieć władzy błogosławienia związków osób tej samej płci". Jak przypomina "CatholicVote", wówczas w sprzeciwie wobec tego stanowiska biskupi w Niemczech przegłosowali "oficjalne zezwolenie na ceremonie błogosławieństwa w swoich diecezjach dla par, które się kochają, ale dla których małżeństwo sakramentalne nie jest dostępne lub które nie widzą siebie na etapie zawarcia małżeństwa sakramentalnego". Miało to obejmować również pary tej samej płci.

Nowy szef Dykasterii Nauki Wiary będzie błogosławił pary jednopłciowe?

"Tak jak jestem zdecydowanie przeciwny aborcji, rozumiem również, że małżeństwo w ścisłym tego słowa znaczeniu to tylko jedno: ten trwały związek dwóch istot tak różnych jak mężczyzna i kobieta, które w tej różnicy są zdolne do generowania nowego życia. Nie ma nic, co można by z tym porównać, a używanie tej nazwy do wyrażenia czegoś innego nie jest dobre ani poprawne. Jednocześnie uważam, że należy unikać gestów czy działań, które mogą wyrażać coś innego. Dlatego uważam, że największą ostrożnością, jaką należy zachować, jest unikanie obrzędów lub błogosławieństw, które mogłyby podsycić to zamieszanie. Jednak jeśli błogosławieństwo jest udzielane w taki sposób, że nie powoduje tego zamieszania, będzie musiało zostać przeanalizowane" - powiedział.

The new prefect of the Holy See’s doctrine office opens up the discussion about blessings for same-sex couples. “If a blessing is given in such a way that it does not cause that confusion [about marriage] it will have to be analysed and confirmed.” https://t.co/0qKAnvEPEa— Christopher Lamb (@ctrlamb) July 5, 2023

Sonda Czy byłeś/łaś w Watykanie? TAK NIE