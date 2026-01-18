Rodzina zabiła trzylatkę na ołtarzu podczas egzorcyzmów! Szok w Kalifornii

3-latka zmarła po 12 godzinach egzorcyzmów przeprowadzanych w kościele w Kalifornii. Rodzina chce uniewinnienia

Te wstrząsające wydarzenia rozegrały się w Stanach Zjednoczonych w 2021 roku. Jak podaje dziś KRON, służby ratunkowe zostały wtedy wezwane do kościoła Iglesia Evangelica Apostoles y Profetas w mieście San José. Na ołtarzu znaleziono zwłoki małego dziecka. Wkrótce dokonano aresztowań. Za kratki trafili matka, dziadek i wuj Arely Naomi Proctor (+3 l.). Zostali oskarżeni o napaść na dziecko ze skutkiem śmiertelnym, za co grozi im po 25 lat więzienia do dożywocia. Jak tłumaczyli, w kościele poddawali dziecko egzorcyzmom, bo przemówił do nich Bóg i powiedział im, że dziewczynkę opętał demon. Matka, obecnie 29-letnia Claudia Elisa Hernandez, wujek Rene „Aaron” Hernandez Santos i dziadek, Rene Trigueros Hernandez według ustaleń śledztwa torturowali trzylatkę, przytrzymując je i dusząc. Claudia miała „dusić je wielokrotnie, aż ofiara straciła przytomność, a potem włożyła jej ręce do gardła i kontynuowała ten proceder przez prawie cały dzień”. Kiedy dziecko przestało oddychać, krewni nie zadali sobie nawet trudu reanimacji.

ZOBACZ TEŻ: Zabił żonę i dwoje dzieci podczas egzorcyzmów! Trzecie przeżyło schowane pod łóżkiem

Rodzina przekonuje, że egzorcyzmy to element ich kultury, a oni są w areszcie z powodu rasizmu

Zdawałoby się, że po czymś takim nikt nie ośmieliłby się domagać uniewinnienia. Ale stało się inaczej. Jak podał niedawno KRON, po paru latach w areszcie zabójcy właśnie tego żądają. Bynajmniej nie dlatego, by wypierali się swoich czynów. Powołują się za to na tak zwane Racial Justice Act, ustawę obowiązująca od paru lat w Kalifornii. Teoretycznie celem jest ograniczenie roli uprzedzeń rasowych, etnicznych czy narodowościowych w postępowaniach karnych, jest jednak często krytykowana za relatywizowanie przestępstw i zwracanie uwagi na pochodzenie sprawców, a nie na to, czego się dopuścili i co powinno ich za to spotkać. Przypadek Arely jest tego niestety dobrym przykładem. Obrońcy rodziny zabójców przekonują, że oskarżeni są traktowani zbyt surowo, bo są... salwadorskimi zielonoświątkowcami, a takie egzorcyzmy to element ich kultury. Dziadek Trigueros Hernandez podaje się za wybitnego egzorcystę i twierdzi, że pewnego razu z kobiety, nad którą się modlił... wyszedł krokodyl. Krewni zadręczonego dziecka krótko mówiąc są zdania, że śledczy i policjanci są wobec nich nietolerancyjni i niesprawiedliwi. Pozostaje czekać na rozprawę i decyzję sądu.

A mother who is accused of killing her young daughter while performing a religious exorcism inside a San Jose church is seeking to have her case thrown out under California’s Racial Justice Act (RJA). Claudia Hernandez’s case has slowly moved through the court system since her… pic.twitter.com/tC5Z38jjXA— KRON4 News (@kron4news) January 13, 2026

#California : Woman performs excorcism on her child with two male family members, leaving her daughters lifeless body on the alter after hours of torture— in an effort to rid her child of ‘demons.’3-year-old Arely Naomi Proctor was found dead inside ‘Iglesia Apostoles y… pic.twitter.com/bC7imSbbaG— True Crime with Laura🕵🏼‍♀️⚖️ (@Lauraonthecase) April 12, 2024

