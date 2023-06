Przyszła wiosna, jest miłość! Bill Murray (72 l.), jeden z najwybitniejszych aktorów Hollywood, a prywatnie ojciec szóstki dzieci ma gorący romans z seksowną Kelis (43 l.). Piosenkarka polskiej publiczności jest znana głównie z takich hitów, jak "Milkshake" i "I Hate You So Much Right Now". Matka trójki dzieci regularnie koncertuje po Stanach Zjednoczonych, a także po Europie. I właśnie podczas jednego z jej koncertów, podczas festiwalu Mighty Hoopla w Brockwell Park w południowym Londynie, za kulisami został zauważony Bill Murray. Jak podaje "The Sun", miało to miejsce w ubiegły weekend.

Kelis i Bill Murray - nieprawdopodobne połączenie

Podobno widziano ich też wspólnie w hotelu, a już po pierwszym spotkaniu bardzo się do siebie zbliżyli. Podobno różnica wieku im nie przeszkadza, a piosenkarka znalazła przy nim spokój i szczęście po tym, jak w marcu ubiegłego roku na raka żołądka zmarł jej drugi mąż Mike Mora. Pierwszym był natomiast gwiazdor hip-hopu, Nas. Ich małżeństwo trwało 5 lat, a Kelis wniosła o rozwód, gdy była w zaawansowanej ciąży z ich synem, oskarżając byłego ukochanego o fizyczne i psychiczne znęcanie się nad nią.

Romans w Hollywood. Kelis znajdzie szczęście u boku Murraya?

Podobne zarzuty były kierowane w stronę Billa Murraya. O przemoc domową, a także uzależnienie od alkoholu, seksu i narkotyków oskarżała go jego druga żona, która zmarła w 2021 roku. Murrayowi stosowanie przemocy zarzucali także współpracownicy. Źródła z otoczenia pary, na które powołuje się m.in. "The Sun" twierdzą, że Kelis i Murraya połączyło doświadczenie bycia wdową i wdowcem oraz że są zgodni i szczęśliwi.

72-year-old Bill Murray is reportedly now dating 43-year-old singer Kelis who is known for her hit song “Milkshake” pic.twitter.com/jL9bnRTSHq— Daily Loud (@DailyLoud) June 9, 2023

