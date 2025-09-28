Rosja atakuje Kijów dronami i rakietami! Alarm w stolicy Ukrainy, płoną budynki i samochody

Kijów pod ostrzałem. Rosja uderza rakietami i dronami. Dramatyczne wieści z Ukrainy

Rosyjskie wojska zaatakowały Ukrainę z zastosowaniem rojów dronów i rakiet. W Kijowie częściowo zrujnowany został pięciopiętrowy blok. Wybuchły pożary.

W dzielnicy Dnieprowskiej płoną samochody. W (dzielnicy) Sołomiańskiej są informacje o spadających odłamkach. Bądźcie uważni! Na Kijów wciąż nadlatują drony.

– zaalarmował Witalij Kliczko, mer Kijowa.

Ukraińskie media poinformowały, że w nocy z soboty na niedzielę (27/28 września) rosyjskie wojska przeprowadziły zmasowany atak rakietowy oraz przy użyciu dronów na liczne cele w całym kraju. Między innymi przez całą noc roje dronów typu Shahed zagrażały Kijowowi i innym miastom. - Pociski cały czas uderzają w miasto – powiedział Kliczko i zaapelował do mieszkańców o pozostanie w schronach.

Władze obwodu kijowskiego poinformowały o licznych pożarach zarówno budynków prywatnych, jak i publicznych oraz przemysłowych. Przez całą noc atakowane były też cele w innych regionach Ukrainy, między innymi w Zaporożu i Chmielnickim. Według ukraińskich mediów wojska rosyjskie prowadziły ostrzał przy użyciu pocisków balistycznych i manewrujących.

Polskie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało nad ranem w niedzielę (28 września), że w związku z aktywnością rosyjskich wojsk nad terytorium Ukrainy „rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa”.

