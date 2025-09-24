Rzecznik Putina, Dmitrij Pieskow, zapowiedział kontynuację "specjalnej operacji wojskowej" w Ukrainie.

Pieskow podkreślił brak alternatyw dla działań Rosji, twierdząc, że jej siły posuwają się naprzód.

Wypowiedź Pieskowa była odpowiedzią na ostatnie, zaskakujące oświadczenie Donalda Trumpa.

Dowiedz się, co dokładnie powiedział Trump i jak jego słowa wpłynęły na retorykę Rosji!

"Będziemy kontynuować naszą specjalną operację wojskową [wojnę na Ukrainie - przyp. red.], by zabezpieczyć swoje interesy i osiągnąć cele, które od początku stawiał prezydent naszego kraju. Będziemy to robić dla teraźniejszości i przyszłości naszego kraju. Nie mamy więc alternatywy" - oznajmił w środę, 24 września, rzecznik przywódcy Rosji Władimira Putina, Dmitrij Pieskow.

Pieskow: "Nie ma alternatywy dla naszej operacji specjalnej"

Stwierdził także, że siły rosyjskie przesuwają się do przodu na całym froncie, a dynamika wojny jest oczywista. Podkreślił też, że stabilność rosyjskiej gospodarki jest zapewniona. Dodał, że ostatnie zbliżenie w stosunkach Moskwy z Waszyngtonem daje "rezultaty bliskie zeru". Chodzi mu o słowa Donalda Trumpa, jakie padły we wtorek, 23 września. Prezydent USA na platformie społecznościowej Truth Social napisał: "Po zapoznaniu się z sytuacją militarną i gospodarczą Ukrainy i Rosji i po pełnym jej zrozumieniu oraz po zobaczeniu problemów gospodarczych, jakimi to skutkuje w Rosji, myślę, że Ukraina, przy wsparciu Unii Europejskiej, jest w stanie walczyć i ZDOBYĆ całą Ukrainę w jej pierwotnej formie. Ukraina może nawet pójść dalej!".

Trump: "Ukraina może ZDOBYĆ kraj w jego pierwotnej formie"

Trump zapowiedział również, że nałoży nowe sankcje na Rosję dopiero, gdy zrobią to najpierw kraje NATO i przestaną kupować rosyjską ropę. Zasugerował też, by państwa europejskie nałożyły cła na Chiny. Serwis Axios ocenił wpis Trumpa jako "niezwykły zwrot" w jego podejściu. "Wielu tradycyjnych Republikanów zabiega o taką zmianę, mimo rosnących wpływów izolacjonistycznych w ruchu MAGA [Make America Great Again - przyp. red.]".