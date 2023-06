Rosja już ma plany zmiany nazw polskich miast! Warszawa, Kraków, Wrocław do początek listy

To cios dla Meghan Markle i księcia Harry'ego! Surowa decyzja króla Karola III

Rosja planuje zmiany nazw polskich miast. Podano, jak będą teraz nazywać się Warszawa, Kraków, Wrocław czy Łódź

"Rosyjska Duma w porozumieniu z Radą Bezpieczeństwa zamierza zmienić nazwy polskich miast" - tak, powołując się na nieoficjalne doniesienia z portalu społecznościowego Telegram, twierdzi ekspert portalu Defence24 Bartłomiej Wypartowicz. O co chodzi? Dlaczego Rosja chce zmieniać nazwy polskich miast? Chodzi o swojego rodzaju odwet za zmianę nazwy "Kaliningrad" na "Królewiec". Jak pamiętamy, 9 maja bieżącego roku Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej poinformowała o tej zmianie nazewnictwa. Które miasta będą miały nazwy zmienione przez Rosję? Co to oznacza?

Warschau, Breslau, Danzig... A wszystko przez Królewiec

Oznacza to tyle, że w Rosji oficjalnie przestanie się nazywać Warszawę Warszawą, a... Warschau. Ponadto Wrocłąw zostanie przemianowany na Breslau, Gdanśk na Danzig, Łódź na Litzmannstadt, Szczecin na Stettin, Legnica na Liegnitz, Gdynia na Gdinen, Kraków na Krakau. Wcześniej takie zmiany postulował Dmitrij Miedwiediew, były premier i prezydent Rosji. "Cóż, w takim razie nie ma dla nich Krakowa, tylko Krakau. Nie Gdańsk; tylko Danzig. Nie Szczecin; tylko Stettin. Nie Poznań; tylko Posin. Nie Wrocław; tylko Breslau i żadnej Polski, tylko Księstwo Warszawskie, albo Królestwo Polskie jako część Federacji Rosyjskiej, jako następca Imperium Rosyjskiego" - pisał w mediach społecznościowych w reakcji na zmianę nazwy "Kaliningrad" na "Królewiec".

