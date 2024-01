Rosja pogroziła kolejnemu państwu. "Te wyspy to Rosja"

Agresywne wypowiedzi Dmitrija Miedwiediewa o Japonii. Mówi o samobójstwie, odrzuca japońskie wezwania do pokoju

Dmitrij Miedwiediew znowu wygłasza agresywne tyrady. Wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, były prezydent i premier, znany jest z ostrych antyzachodnich przemówień, w których groził atomową apokalipsą i sądnym dniem. Teraz rosyjski polityk wziął na celownik także Japonię. Zaczęło się od wypowiedzi japońskiego premiera Fumio Kishida, który 29 stycznia powiedział, że chciałby traktatu pokojowego z Rosją, regulującego raz na zawsze starą sprawę Wysp Kurylskich. Od II wojny światowej to sporne terytorium, które zostało wówczas włączone do ZSRR, jednak po dziś dzień Japonia rości sobie prawa do czterech najbardziej wysuniętych na południe wysp, nazywając je Terytoriami Północnymi. Formalnie wojna między Rosją z Japonią... nie została zakończona z powodu braku traktatu. Rosja na wezwanie Japonii do uregulowania tych kwestii odpowiedziała w agresywny sposób.

Miedwiediew: "To nie są terytoria sporne, ale Rosja. A ci samuraje, którzy czują się szczególnie smutni, mogą zakończyć swoje życie w tradycyjny japoński sposób, popełniając seppuku"

Jak informuje Reuters, Dmitrij Miedwiediew odpowiedział we wtorek Japonii, że będzie musiała zrzec się roszczeń terytorialnych do grupy wysp na Pacyfiku, jeśli chce zawrzeć traktat pokojowy z Rosją. Rozmowy na temat Wysp Kurylskich zostały zerwane w 2022 roku po tym, jak Japonia dołączyła do grupy państw nakładających sankcje na Rosję w związku z wojną na Ukrainie. "Nikt nie jest przeciwny traktatowi pokojowemu pod warunkiem, że (...) 'kwestia terytorialna' zostanie zamknięta raz na zawsze zgodnie z konstytucją Rosji" – oznajmił Miedwiediew na swoim oficjalnym koncie na Twitterze (X). "Nie przejmujemy się 'odczuciami Japończyków' w stosunku do tak zwanych 'Terytoriów Północnych'. To nie są terytoria sporne, ale Rosja. A ci samuraje, którzy czują się szczególnie smutni, mogą zakończyć swoje życie w tradycyjny japoński sposób, popełniając seppuku [samobójstwo]. Oczywiście, jeśli się odważą”.