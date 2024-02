Rosja nie zaatakuje NATO? Po tych słowach można odetchnąć z ulgą

Dyrektor szkoły występował jako drag queen! Zdjęcia trafiły do sieci

Putin jedzie do kraju NATO. Pierwszy raz od początku wojny. Już nie wróci do domu?!

Dowódca łotewskich sił zbrojnych generał Leonids Kalninsz: mnożące się głosy o tym, że Rosja może zaatakować NATO, to tylko mobilizowanie do wydatków na obronność. Zagrożenie wcale nie jest większe niż wcześniej

Rosja może zaatakować państwa NATO - takie głosy słychać w mediach coraz częściej. Generałowie i politycy wzywają do przygotowań czynionych na wszelki wypadek, ale jednak poważnych i szeroko zakrojonych. Prawdopodobieństwo realizacji takiego czarnego scenariusza jest różnie oceniane, skala ewentualnych działań Władimira Putina też. "W ich [Rosjan] planie mieści się zajęcie krajów bałtyckich i kawałka Polski, zajęcie pozycji obronnych, a potem wyczekiwanie na ruchy NATO" - mówił niedawno na antenie TOK FM Marcin Samsel, ekspert ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego z Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni. Ale na szczęście są i tacy wojskowi dowódcy, którzy uważają, że prawdopodobieństwo wcale nie jest obecnie wyższe, niż 10 lat temu. Należy do nich dowódca łotewskich sił zbrojnych generał Leonids Kalninsz. Co powiedział o wojennych ostrzeżeniach?

"W rzeczywistości sytuacja nie jest bardziej niebezpieczna niż 10 lat temu. Od zawsze postrzegamy Rosję jako zagrożenie"

Cytowany przez agencję LETA łotewski dowódca armii stwierdził, że pojawiające się w mediach wypowiedzi o rosnącym zagrożeniu wojną z Rosją mają być tylko bodźcem do zwiększania wydatków na obronność. "Moja opinia jako dowódcy armii Łotwy, kraju NATO, jest taka, że nie zgadzam się z takimi prognozami. Wszystkie wypowiedzi i prognozy dotyczące prawdopodobieństwa wojny mają na celu zmobilizowanie zachodnich społeczeństw, które zaczynają męczyć się wspieraniem Ukrainy" - powiedział agencji LETA generał Leonids Kalninsz. "W rzeczywistości sytuacja nie jest bardziej niebezpieczna niż 10 lat temu. Od zawsze postrzegamy Rosję jako zagrożenie" - powiedział łotewski dowódca.

Sonda Czy nadal interesujesz się wiadomościami z wojny na Ukrainie? Można powiedzieć, że one nadal mnie bardzo interesują... Można powiedzieć, że one mnie coraz mniej interesują... Można powiedzieć, że one mnie prawie nie interesują... Nie mam zdania...

NBS komandieris Leonīds Kalniņš: Pēdējā laikā publiskajā telpā nereti dzirdamie pieļāvumi par kara iespējamību starp NATO un Krieviju pamatā ir vērsti uz Rietumu sabiedrībām un to mobilizēšanu, jo tās "sāk pagurt" no Ukrainas atbalstīšanashttps://t.co/zn8vWXvAwa— Diena (@DienaLv) February 5, 2024

QUIZ z wiedzy ogólnej. Łatwo nie będzie! Pytanie 1 z 10 "Wiem, że nic nie wiem" to sentencja: Kartezjusza Kanta Sokratesa Dalej