Putin chce zająć kraje bałtyckie i kawałek Polski. Ekpert mówi o szybkich działaniach

Marcin Samsel w TOK FM: "W ich planie mieści się zajęcie krajów bałtyckich i kawałka Polski, zajęcie pozycji obronnych, a potem wyczekiwanie na ruchy NATO"

Rosja może zaatakować państwa NATO - takie głosy słychać w mediach coraz częściej. Generałowie i politycy wzywają do przygotowań czynionych na wszelki wypadek, ale jednak poważnych i szeroko zakrojonych. Prawdopodobieństwo realizacji takiego czarnego scenariusza jest różnie oceniane, skala ewentualnych działań Władimira Putina też. Pesymistyczną wizję planów Putina roztoczył na antenie TOK FM. Marcin Samsel, ekspert ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego z Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni. Jego zdaniem Rosja chce w szybki sposób opanować całość krajów bałtyckich, a także kawałek Polski. "Kiedy pytano mnie dwa lata temu, czy Rosja może zaatakować NATO, odpowiadałem, że to możliwe za 8-10 lat. Teraz, jeśli patrzymy na sytuację geopolityczną na świecie, myślę, że mogłoby to nastąpić znacznie szybciej" - ocenił

Jak temu wszystkiemu zapobiec? Kluczowe Białoruś, USA, Bliski Wschód i skuteczne odstraszanie, w tym finansowe

"Front byłby znacznie krótszy, a działania ofensywne szybkie. Rosjanie liczyliby też, że kraje NATO nie byłyby zdolne do bardzo gwałtownej reakcji. W ich planie mieści się zajęcie krajów bałtyckich i kawałka Polski, zajęcie pozycji obronnych, a potem wyczekiwanie na ruchy NATO" - uważa Marcin Samsel. Mówił też, co możemy zrobić, by temu zapobiec. Po pierwsze, wskazał na kwestię Białorusi, którą jego zdaniem można przeciągnąć na stronę NATO, cytując generała Wiktara Hulewicza z Ukrainy. Po drugie, istotne jest kwestia tego, co wydarzy się w USA. Wygrana Trumpa osłabia NATO, podobnie rozgrywanie konfliktu na Bliskim Wschodzie, angażującego Amerykę. "Idea fix Putina jest taka, żeby odbudować wielkie Imperium Rosyjskie. Połączyć się granicą lądową z Obwodem Królewieckim. Może mu w tym przeszkodzić silna koalicja państw bałtycki, w tym Polski" - powiedział gość TOK FM, wzywając do zaostrzenia sankcji, tak by wojna przestała się Rosji opłacać.

Co dalej z tą wojną? Czy roSSja odważy się zaatakować, któryś z krajów NATO? Zapraszam dziś, w niedzielę o godz. 12.00 do @Radio_TOK_FM pic.twitter.com/AsqZG666tW— Marcin Samsel (@SamselMarcin) February 4, 2024

