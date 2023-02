Rosja szykuje "maksymalną eskalację" wojny? "To nastąpi za 2-3 tygodnie"

Putin przygotowuje eskalację wojny na Ukrainie. "Nie wykluczamy żadnego scenariusza w ciągu najbliższych dwóch do trzech tygodni"

Wojna na Ukrainie niebawem wejdzie w zupełnie nową fazę, a stanie się to w ciągu najbliższych dwóch, trzech tygodni. Ma dojść do eskalacji konfliktu. Ostrzegł przed tym w wywiadzie dla telewizji Sky News sekretarz ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony. "Rosja przygotowuje się do maksymalnej eskalacji. Gromadzi wszystko, co możliwe, przeprowadza manewry i szkolenia. Rozumiemy, że wszystko jest na stole. Mogę powiedzieć, że nie wykluczamy żadnego scenariusza w ciągu najbliższych dwóch do trzech tygodni" - powiedział Ołeksij Daniłow. Według niego Rosjanie mogą zacząć wszystko od początku, przypuszczając ataki na Ukrainę z północy, południa i wschodu, tak jak 24 lutego 2022 roku nad ranem. Zbliżająca się rocznica wybuchu pełnej wojny na Ukrainie może w tym kontekście tylko dodatkowo niepokoić. Według Daniłowa do eskalacji może dojść dokładnie w tym dniu, ale także wcześniej.

Najbardziej krwawe walki dopiero nadejdą. Ukraina ostrzega przed planami Putina

"Przeszliśmy przez rozległy, trudny okres, ale jestem świadomy, że główne walki dopiero nadejdą i nastąpią w tym roku, w ciągu dwóch do trzech miesięcy. To będą decydujące miesiące w wojnie" - powiedział sekretarz ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony. Zaapelował do krajów Zachodu o nowe dostawy broni, w tym o odrzutowce. "Byłoby świetnie, gdyby to były odrzutowce Typhoon. F-16 też są dobre. Każda pomoc byłaby dobra" - powiedział Ołeksij Daniłow.

"#Russia is preparing for maximum escalation," - Oleksiy Danilov told @SkyNews. He did not rule out the possibility that Vladimir #Putin attempts another attack from the north, south and east, as happened on 24 February 2022 - maybe even to coincide with the anniversary. pic.twitter.com/Jb2qnp6s7S— UkraineWorld (@ukraine_world) February 1, 2023

