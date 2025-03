Rosja uderzyła dronami w Odessę! "To jeden z największych ataków"

"Putin śmieje się do rozpuku". Ekspert mówił też o Polsce

Ukraina. Rekordowy atak Rosji na Odessę!

Rosyjski atak na Odessę, dokonany w nocy z czwartku na piątek (20 na 21 marca) był jednym z największych z użyciem dronów. "214 dronów użyły wojska rosyjskie do uderzeń na Ukrainę ostatniej nocy. Jest to jeden z rekordów, jeśli chodzi o liczbę bezzałogowców zastosowanych przez okupanta w tej wojnie. Większość maszyn nie dotarła do celu" - informują w piątek, 21 marca, ukraińskie Siły Powietrzne.

"Do godz. 9.30 (godz. 8.30 czasu polskiego) potwierdzono zestrzelenie 114 dronów uderzeniowych typu Shahed oraz bezzałogowców innych rodzajów na południu, północy i w centrum kraju. 81 dronów przynęt utraciło łączność (bez negatywnych następstw)" – przekazano. W wyniku rosyjskich ataków ucierpiały obiekty infrastruktury w obwodach: odeskim, chmielnickim, sumskim i kijowskim".

Zawieszenie broni? "Putin nazywa tak atak dronami"

Jak przekazuje na Telegramie Państwowa Służba Ratownicza Ukrainy, w wyniku ataku "wybuchły pożary na dużą skalę, spłonęło centrum handlowe i sklepy, a także uszkodzony został wysoki budynek. Według wstępnych informacji rannych zostało 3 nastolatków. W likwidacji skutków wzięło udział ponad 70 ratowników, zaangażowano 22 jednostki sprzętu pożarniczego". Ukraina zwraca uwagę, że Rosja tym samym zmieniła taktykę. "Rosja wybrała taktykę zmasowanych ataków dronów na cywilną infrastrukturę ukraińskich miast. Ataki są punktowe, a Putin nazywa to zawieszeniem broni" – napisała w Telegramie doradczyni szefa kancelarii prezydenta Ukrainy do spraw komunikacji Daria Zariwna.

PAP przypomina, że do największego w tym roku ataku na Ukrainę pod względem liczby zastosowanych dronów doszło 23 lutego. Rosjanie wysłali wówczas 267 bezzałogowców. 25 lutego Ukrainę atakowało 213 takich maszyn.