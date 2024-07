Rosja zaatakuje kolejne kraje? Jest mowa o finale dyskusji

Wybuchy w Bejrucie. Izrael przyznaje się do ataku

General SVR: Rosja planuje ataki na kolejne kraje, w tym należące do NATO. Kończą się narady na temat "operacji hybrydowej" przeciwko czterem państwom

Rosja planuje ataki na kolejne kraje, w tym należące do NATO? Tak twierdzą autorzy tajemniczego profilu w mediach społecznościowych General SVR, podający się za dawnych agentów rosyjskich służb nadal mających źródła na Kremlu. Według tego źródła - dodajmy, że będącego pewną ciekawostką z racji braku jakichkolwiek dowodów na jego wiarygodność - na Kremlu toczą się zaawansowane debaty na temat "operacji hybrydowych" przeciwko czterem następnym państwom. "W tym tygodniu odbędzie się spotkanie, na którym zostaną rozważone „ostateczne” opcje hybrydowej operacji specjalnej przeciwko Mołdawii i państwom bałtyckim. Postanowiono połączyć obie dyskusje" - czytamy na stronie General SVR.

"Jednocześnie przywódcy Rosji będą wspierać protesty i przeprowadzą atak rakietowy na obiekty wojskowe na terytorium Mołdawii"

Autorzy General SVR na początku lipca ostrzegali, że Rosja planuje nawet atak rakietowy na terytorium Mołdawii. "Kontrolowana przez rosyjskie władze część opozycji w Mołdawii niezwłocznie zorganizuje spotkania protestacyjne w Kiszyniowie (stolicy Mołdawii), gdzie dywersanci będą także organizować prowokacje z ofiarami. Jednocześnie działalność służb specjalnych i organów ścigania w stolicy Mołdawii będzie blokowana przez pracowników „sympatyzujących” z reżimem Kremla. Jednocześnie przywódcy Rosji będą wspierać protesty i przeprowadzą atak rakietowy na obiekty wojskowe na terytorium Mołdawii. Realizację ostatniego etapu hybrydowej operacji specjalnej zaplanowano na drugą połowę października bieżącego roku" - pisali autorzy General SVR.

"Dyskutowane daty to koniec września i początek października bieżącego roku"

W czerwcu General SVR pisał o planach "operacji" w krajach bałtyckich. "W sobotni wieczór doradca prezydenta Rosji Nikołaj Patruszew odbył internetowe spotkanie z przywódcami bloku bezpieczeństwa. Omówili możliwości REALIZACJI operacji hybrydowej przeciwko państwom bałtyckim. Podkreślamy, że nie jest to rozwój operacji hybrydowej ani konstruowanie planów, ale dyskusja na temat wdrożenia operacji hybrydowej w ramach kilku scenariuszy. To pierwsza taka dyskusja w ciągu ostatniego roku. Dyskutowane daty to koniec września i początek października bieżącego roku" - czytamy na stronie General SVR. Patruszew miał podjąć decyzję o "operacji hybrydowej" z uwagi na słabe, jego zdaniem, Stany Zjednoczone.

Meeting on Hybrid Special Operation Against Moldova and the Baltic StatesDear subscribers and guests of the channel! This week, there will be a meeting at which the “final” options of the hybrid special operation against #Moldova and the Baltic states will be considered. It was… https://t.co/Yvaf8qQwW6 pic.twitter.com/Lyvbo3m1xt— generalsvr_en (@generalsvr_en) July 29, 2024

