Rosja zagrozi całej Unii Europejskiej? Tajny projekt nad Morzem Śródziemnym

Bloomberg: Nowe zagrożenie ze strony Rosji dla Unii Europejskiej. Putin dogadał się z afrykańskim państwem w sprawie baz wojskowych nad Morzem Śródziemnym

Czy Rosja może zagrozić nie tylko Ukrainie, ale całej Unii Europejskiej? Nowe niepokojące doniesienia na ten temat publikuje Bloomberg. Według informacji tej agencji prasowej Putin chce utworzyć bazę wojskową zaledwie kilkaset kilometrów choćby od Włoch, w Afryce nad Morzem Śródziemnym. Podobno już dogadał się w tej sprawie z jednym z afrykańskich państw, a konkretnie z Libią. Jak podało anonimowe źródło Bloomberga, Rosjanie omawiali tę kwestię z przedstawicielami Trypolisu podczas spotkania Władimira Putina z Khalifą Haftarem, dowódcą wojskowym wschodniej Libii, które odbyło się we wrześniu 2023 roku w Moskwie. Rosja może w zamian zaoferować Libii coś, co jest dla tego kraju kuszącą perspektywą, czyli systemy obrony powietrznej oraz szkolenia dla pilotów i żołnierzy sił specjalnych.

"Jeśli Rosja uzyska tam porty, będzie mogła szpiegować całą Unię Europejską”

W zamian Putin ma uzyskać dostęp do baz lotniczych, które trzeba jednak najpierw zmodernizować, a także do portu, najprawdopodobniej tego w Tobruku znajdującym się w północno-wschodniej Libii. Sprawę skomentował dla Bloomberga były specjalny wysłannik Stanów Zjednoczonych do Libii Jonathan Winer. Według niego administracja w Waszyngtonie „bardzo poważnie” traktuje groźbę utworzenia rosyjskich baz wojskowych w Libii. „Utrzymanie Rosji z dala od Morza Śródziemnego jest kluczowym celem strategicznym – jeśli Rosja uzyska tam porty, będzie mogła szpiegować całą Unię Europejską” – powiedział Jonathan Winer.

Russia’s expanding military presence in eastern Libya, potentially including a naval base, has raised concerns in the U.S. and Europe. A defense agreement between Russian President Vladimir Putin and Libya’s eastern military commander, Khalifa Haftar, is reportedly under… pic.twitter.com/jLAMSB4ft6— Afghanistan Times (@AfghanistanTime) November 7, 2023

