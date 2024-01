Rosja zagrozi wschodniej flance NATO. "Od trzech do pięciu lat"

Premier Estonii uważa, że Putin może zagrozić wschodniej flance NATO. "Nasz wywiad szacuje, że zajmie to od trzech do pięciu lat"

Kolejne ostrzeżenia przed szeroko zakrojonymi wojennymi planami Władimira Putina. Tym razem przed rosnącym zagrożeniem ze strony Władimira Putina ostrzega w rozmowie z brytyjskim dziennikiem "The Times" estońska premier. "Rosja chce przerwy, a ta przerwa ma na celu zgromadzenie zasobów i sił. Słabość prowokuje agresorów, więc słabość prowokuje Rosję" - dodała Kaja Kallas. Pani premier uważa, że mamy na to tylko kilka lat, ponieważ w takim czasie Federacja Rosyjska odbuduje swoje zdolności militarne, osłabione wojną na Ukrainie. "Nasz wywiad szacuje, że zajmie to od trzech do pięciu lat, a w dużej mierze zależy to od tego, jak uda nam się utrzymać jedność i stanowisko wobec Ukrainy" - podkreśliła premier Kaja Kallas. "W dłuższej perspektywie NATO musi przyjąć strategię powstrzymywania Rosji w stylu zimnej wojny, przy wydatkach na obronność na poziomie 2,5 proc. PKB rocznie jako minimum dla krajów zachodnich" - dodała.

Premier Estonii także uważa, że jedność NATO może zapobiec wojnie. Przypomniała o problemie z Donaldem Trumpem, który chce zostawić Europę samą z problemem Rosji

Jedność NATO i zdecydowana postawa mogą zapobiec konfliktowi Rosji z NATO - twierdzi estońska polityk. Podniosła problem listopadowych wyborów w Stanach Zjednoczonych, które może wygrać Donald Trump. Tymczasem były, a może i przyszły prezydent USA mówił wprost, że w razie wojny USA nie pomogą Europie, wspominał też, że chce w ogóle wyprowadzić Stany z Sojuszu Północnoatlantyckiego. Trudno powiedzieć, na ile jest to tylko gra mająca na celu osiągnięcie swoich celów finansowych, a na ile realne plany.

