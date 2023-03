i Autor: Shutterstock dzieci

Wojna na Ukrainie

Rosjanie porwali 12-latka i chcieli oddać go do adopcji! "Uratowała go babcia"

Zofia Dąbrowska | PAP 13:20

12-latek został porwany przez Rosjan i szykowano go do adopcji przez rosyjską rodzinę! Chłopiec cudem zdobył telefon i zadzwonił do babci, a kobieta odważnie pojechała po wnuka do Doniecka i udało jej się go stamtąd wywieźć. 12-latek opowiedział swoją historię Polskiej Agencji Prasowej. Tymczasem Rosjanie wywieźli już z Ukrainy do Rosji około 150 tysięcy dzieci.