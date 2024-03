Rosjanie zmasakrowali podejrzanych o zamach. Razili prądem, ucięli ucho, potem kazali je zjeść. Wszystko nagrali

To jeden z najkrwawszych zamachów terrorystycznych w historii. W piątek (22 marca) terroryści zaatakowali salę koncertową Crocus City Hall w podmoskiewskim Krasnogorsku. Do widzów otworzono ogień, eksplodowały ładunki wybuchowe. Wybuchł pożar, w wyniku którego zawalił się dach budynku. Zginęło co najmniej 137 osób, a ponad 180 zostało rannych. Akcja ratunkowa trwała tam przez cały weekend, niestety z każdą godziną wieści były coraz gorsze, a liczba ofiar coraz większa. Media społecznościowe pełne są wstrząsających nagrań i relacji tych, którzy byli na miejscu, ale którym udało się ujść z życiem.

Zamach w Rosji. Rzekomi sprawcy torturowani

Odpowiedzialność za atak wzięła na siebie organizacja Państwo Islamskie prowincji Chorasan, afgańskie skrzydło IS. Szybko zatrzymano podejrzanych o przeprowadzenie zamachu. W niedzielę trafili do sądu, by usłyszeć tam, że do 22 maja pozostaną w areszcie w oczekiwaniu na proces. Grozi im dożywocie. Tymczasem media na całym świecie publikują zdjęcia i nagrania z posiedzenia, na którym zdecydowano o tymczasowym aresztowaniu podejrzanych. Cała czwórka jest dosłownie zmasakrowana. Jeden z mężczyzn - Muhammadsobir Fayzov - był tak pobity, że nie był w stanie wejść na salę sądową o własnych siłach i został wwieziony tam na wózku inwalidzkim. Kolejny rzekomy sprawca zamachu, Saidakrami Murodali Rachabalizoda, ma na jednym z uszu wielki opatrunek, a po sieci krążą filmy, na których widać, jak ucho zostaje mu odcięte, a potem przedstawiciele rosyjskich służb każą mu je zjeść. Jak podaje Biełsat, potem nóż, którym odcięto mężczyźnie ucho, trafił na licytację prowadzoną przez rosyjskiego neonazistę.

Rosjanie torturują podejrzanych, a potem się tym chwalą

To wciąż nie wszystko. Rosjanie wrzucili też do sieci nagranie z tortur, jakich funkcjonariusze służb specjalnych dokonali na niejakim Shamsuddinie Fariddunie. Widać na nim, jak podłączają jego genitalia do prądu i go rażą. Nad nim stoi człowiek w mundurze wojskowym. Z ust torturowanego cieknie ślina. Rosyjski dziennikarz niezależny, mieszkający poza Rosją nie ma wątpliwości. "Rosyjskie siły bezpieczeństwa ujawniają zdjęcia pokazujące, jak zatrzymani podejrzani o atak terrorystyczny są torturowani elektrowstrząsami poprzez przywiązywanie im przewodów do genitaliów. Jestem pewien, że po tym pojawią się przyznania, że ​​rozkaz zabicia ludzi w Krokusie wydał im osobiście Zełenski. Tortury są niestety powszechne. Niezwykłe jest to, że siły bezpieczeństwa już tego nie ukrywają, a wręcz są z tego dumne" - mówi.

One of the suspects in the "Crocus" attack, Muhammadsoobir Faizov, was taken to court in a wheelchair. pic.twitter.com/iZ8f9eg9jC— NEXTA (@nexta_tv) March 25, 2024

Detained "Crocus" terrorist Dalerdzhon Mirzoyev in the courtroomHe is 32 years old and has no registration on the territory of Russia. During the hearing it became known that he is married and has four children. Mirzoev does not speak Russian and speaks through an interpreter.… pic.twitter.com/O6L84q0ODI— NEXTA (@nexta_tv) March 25, 2024