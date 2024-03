Po zamachu terrorystycznym w Krasnogorsku pod Moskwą ludzie nie mogli opuścić Crocus City Hall - poinformowała agencja Nexta, opierając się na nagraniach z ucieczki. To dlatego, że część wyjść przeciwpożarowych była zamknięta. Na jednym z wideo słyszymy, jak ktoś krzyczy: "Jest zamknięte, nie mogę wyjść!". Ludzie zaczynają panikować i szukają innych drzwi, przez które mogliby uciec.

Dalsza część tekstu poniżej.

Na innym wideo widzimy, jak ludzie powoli wstają z miejsc, nie zdając sobie chyba sprawy z zagrożenia i powoli opuszczają salę koncertową. Kolejne nagranie prezentuje hol Crocus City Hall, gdzie słychać krzyk ludzi, który zostaje po chwili zagłuszony przez serię strzałów. Uczestnicy koncertu zaczynają biec, nie oglądając się za siebie.

Jak informuje PAP, powołując się na ustalenia portalu Baza, liczba ofiar zamachu terrorystycznego pod Moskwą wynosi już 62 zabitych. Z kolei rosyjski Telegram podał, że kolejne 143 osoby zostały ranne, z czego 60 doznał ciężkich obrażeń. Do ataku w Krasnogrosku przyznało się Państwo Islamskie (ISIS).

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">‼️ Footage has emerged from the scene of the terrorist attack as the shooting began at Moscow's "Crocus City Hall" <a href="https://t.co/RjkpHWsIqr">pic.twitter.com/RjkpHWsIqr</a></p>— NEXTA (@nexta_tv) <a href="https://twitter.com/nexta_tv/status/1771286110229970949?ref_src=twsrc%5Etfw">March 22, 2024</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>