Rosyjska broń jądrowa na Krymie? "Okupant zdolny do wszystkiego"

Putin przesuwa rosyjską broń atomową na Krym? Ukraiński wywiad ostrzega, że okupant jest zdolny do wszystkiego

Czy Rosja użyje taktycznej broni jądrowej w wojnie na Ukrainie? Parę miesięcy temu rosyjskie ministerstwo obrony przekonywało, że taki rozwój sytuacji byłby "niedopuszczalny", jednocześnie zastrzegając, że są jednak takie okoliczności, w których byłby on możliwy. Teraz pojawiły się nowe doniesienia na temat rosyjskiej broni nuklearnej. Władimir Putin przemieścił swoją broń nuklearną na okupowany Krym - takie informacje przekazał przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) Andrij Czerniak, cytowany przez agencję Ukrinform. "Mówimy o okrętach, łodziach podwodnych, samolotach i kompleksach lądowych, które mogą uderzyć pociskami nuklearnymi. Potencjalnie Rosja ma nadal taką możliwość" - powiedział Czerniak. Jak dodał, Rosjanie prowadzili prace w obiekcie "Teodozja-13" we wsi Krasnokamianka na Krymie i to zapewne właśnie tam będą przechowywane pociski jądrowe. Na pytanie o prawdopodobieństwo użycia broni nuklearnej przez Rosję odrzekł, że "okupant zdolny jest do wszystkiego".

Putin: „Użyjemy wszystkich dostępnych nam środków, by bronić Rosji”

"Ci, którzy usiłują szantażować nas bronią atomową powinni wiedzieć, że może się to obrócić na ich niekorzyść. Kierunek wiatru może się zmienić" - mówił Putin w przemówieniu 21 września. Groził dalej: "Chcę wam przypomnieć, że nasz kraj dysponuje rozmaitymi środkami rażenia, a niektóre są bardziej nowoczesne niż te, jakimi dysponuje NATO. Jeśli integralność terytorialna naszego państwa będzie zagrożona, z pewnością użyjemy wszystkich dostępnych nam środków, by bronić Rosji i naszych obywateli". Putin odniósł się następnie do wielu spekulacji wokół tego, czy atomowe groźby Rosji to tylko blef i polityczna gra: "To nie jest blef! Obywatele Rosji mogą być pewni, że integralność terytorialna naszej ojczyzny, nasza niepodległość i wolność będą utrzymane, podkreślę to ponownie, za pomocą wszelkim środków, jakimi dysponujemy" - ponowił groźby Putin, wyraźnie odnosząc się do środków militarnych, o których mówił wcześniej. A mówił także o broni jądrowej. Jego zdaniem integralność ta już teraz jest zagrożona. Oskarżył Zachód, ze chce "podzielić i zniszczyć Rosję".

