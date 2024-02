i Autor: Shutterstock; X/Dowództwo Operacyjne

"Rosyjska rakieta zmierza do granicy z Polską". Ostrzeżenie Ukrainy i alarm

Bardzo niepokojący komunikat napłynął do Polski dziś, 7 lutego nad ranem. Ukraińska obrona powietrzna poinformowała nas, że podczas zmasowanego rosyjskiego ostrzału rakietowego jedna z rakiet leciała w stronę naszego terytorium. Na całym terytorium Ukrainy ogłoszono alarm powietrzny. Co z rakietą? Co wiadomo na chwilę obecną?