Rosyjski dron uderzył w państwo NATO! Ministerstwo obrony potwierdza

Ministerstwo Obrony Rumunii potwierdziło, że rosyjski dron kamikadze wleciał w środę w przestrzeń powietrzną NATO i eksplodował w pobliżu rumuńskiej wioski

"Rosyjski dron kamikadze wleciał w środę w przestrzeń powietrzną NATO i eksplodował w pobliżu rumuńskiej wioski – informowały 24 lipca ukraińskie źródła z Kyiv Post na czele. Do incydentu doszło w pobliżu wioski Plaura nad Dunajem w południowo-wschodniej Rumunii, na ukraińsko-rumuńskim pograniczu na południe od Odessy. Początkowo władze w Bukareszcie stwierdziły, że fakt ataku nie został potwierdzony i muszą sprawdzić wszystko na miejscu, choć potwierdzały poderwanie myśliwców F-16. Teraz to już pewne - rosyjski dron naprawdę wleciał na terytorium NATO i eksplodował w pobliżu rumuńskiej małej wioski Plauru blisko granicy z Ukrainą. Na filmie, który pojawił się w mediach społecznościowych, widać wybuch, słup dymu i płomienie. W tym czasie trwał atak rosyjskiego drona kamikadze na ukraińskie miasto Izmail. Zapewne dron zabłąkał się na drugą stronę Dunaju, na teren Rumunii.

"W okolicach Plauru w okręgu Tulcza zidentyfikowano pozostałości drona typu Geran 1/2 pochodzenia rosyjskiego. Badania będą kontynuowane dzisiaj”

Nowy komunikat rumuńskiego resortu obrony nie pozostawia wątpliwości w kwestii tego, co się stało. Pojawiły się również zdjęcia czołgów na granicy Rumunii z Ukrainą oraz szczątków spalonego drona leżących wśród zarośli po rumuńskiej stronie. „W trakcie badań (terenowych) rozpoczętych wczoraj, 24 lipca, przez specjalistów z ministerstwa obrony, Rumuńskiej Służby Wywiadu (SRI) oraz MSW do chwili obecnej(…) w okolicach Plauru w okręgu Tulcza zidentyfikowano pozostałości drona typu Geran 1/2 pochodzenia rosyjskiego. Badania będą kontynuowane dzisiaj” – poinformował resort w komunikacie. Zaznaczono, że dron spadł poza terena zamieszkanymi. Jak dodają media rumuńskie, lokalizację aż trzech maszyn typu Geran utracono po przekroczeniu granicy z Rumunią. Ludność otrzymała na telefony alerty i apele o nie uleganie panice. Nie ma komentarza Rosji do zaistniałej sytuacji.

