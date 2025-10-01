Rosyjski ostrzał pozbawił prądu elektrownię w Czarnobylu! Ukraina alarmuje o zagrożeniu

Rosyjski ostrzał energetycznego obiektu w Sławutyczu w obwodzie kijowskim spowodował, że elektrownia w Czarnobylu znalazła się w stanie blackoutu – przekazało ukraińskie ministerstwo energetyki. „Przez ostrzał wroga obiektu energetycznego w Sławutyczu elektrownia jądrowa w Czarnobylu znalazła się w stanie blackoutu” – czytamy w komunikacie na Telegramie resortu.

Jak podkreślono, w wyniku przerwy w dostawie prądu odłączony został Nowy Bezpieczny Sarkofag – kluczowy obiekt izolujący zniszczony czwarty blok Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej (CzAES). Sarkofag zapobiega wydostaniu się materiałów radioaktywnych do środowiska. Ministerstwo zapewniło, że specjaliści pracują nad przywróceniem zasilania.

Na atak natychmiast zareagował szef biura prezydenta Ukrainy, Andrij Jermak. „Rosjanie ostrzeliwują naszą energetykę i stwarzają zagrożenia nie tylko dla Ukrainy, ale i dla bezpieczeństwa Europy. Takie działania nie pozostaną bez odpowiedzi. Ukraina odpowiedziała i będzie odpowiadać. Ważne, aby kraje mające wpływ na reżim Putina zrobiły wszystko, by Rosja zakończyła wojnę, i zastosowały do tego wszystkie dostępne narzędzia” – napisał Jermak na Telegramie.

Równolegle szef nadzoru atomowego ONZ Rafael Grossi poinformował, że Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej współpracuje z obiema stronami konfliktu, by jak najszybciej przywrócić zasilanie elektrowni w Zaporożu. Prezydent Wołodymyr Zełenski wskazał, że rosyjski ostrzał uniemożliwił doprowadzenie energii niezbędnej do schłodzenia reaktorów, co grozi stopieniem rdzeni. „Z powodu rosyjskich ostrzałów elektrownia została odłączona od zasilania, od sieci energetycznej. Jest zaopatrywana w prąd z generatorów Diesla. To sytuacja nadzwyczajna. Generatory i sama elektrownia nie są do tego przystosowane i nigdy nie pracowały w takim trybie tak długo. Już mamy informacje, że jeden z generatorów uległ awarii” – podał Zełenski w Telegramie.

Zaporoska Elektrownia Jądrowa, największa siłownia atomowa w Europie, znajduje się pod okupacją rosyjską od marca 2022 roku. Na jej terenie stacjonują rosyjscy żołnierze oraz pracownicy państwowego koncernu Rosatom.

Katastrofa w Czarnobylu miała miejsce 26 kwietnia 1986 roku, kiedy eksplodował czwarty reaktor nieczynnej dziś elektrowni. Skażenie radioaktywne objęło znaczną część Ukrainy i Białorusi, docierając także do Skandynawii, Europy Środkowej, w tym Polski, a nawet na południe Europy – do Grecji i Włoch.