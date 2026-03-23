PILNE. Rozbił się samolot wojskowy ze 110 osobami na pokładzie. Trwa akcja ratunkowa

Katastrofa lotnicza w regionie Putumayo. Wojskowy samolot w płomieniach

Dramatyczne wiadomości docierają z Ameryki Południowej. W Kolumbii doszło do katastrofy wojskowego samolotu, na którego pokładzie mogło znajdować się 110 osób. Maszyna runęła na ziemię zaraz po starcie, po czym błyskawicznie stanęła w ogniu. Na miejscu trwa akcja ratunkowa. Do tej pory udało się ocalić co najmniej 20 poszkodowanych, jednak wciąż nie wiadomo, ile dokładnie osób straciło życie. Tragedia rozegrała się w poniedziałkowy poranek czasu lokalnego w regionie Putumayo na południu kraju. Wojskowa maszyna rozbiła się chwilę po poderwaniu z płyty lotniska La Tagua. Zgodnie z pierwszymi doniesieniami, samolotem mogło lecieć ponad 100 osób. Po zderzeniu z gruntem wrak ogarnęły płomienie. Świadkowie zdarzenia relacjonują potężną eksplozję i kulę ognia dostrzegalną z dużej odległości. Fotografie i filmy z miejsca wypadku ukazują gęste, czarne kłęby dymu spowijające okolicę. Służby ratunkowe błyskawicznie zjawiły się na miejscu i kontynuują działania.

BREAKING: Colombian Air Force plane believed to be carrying 100 people crashes in Puerto Leguízamo, Putumayo pic.twitter.com/nBFGwNZS5M— Rapid Report (@RapidReport2025) March 23, 2026

Prawdopodobnie to transportowy Hercules. Trwa ustalanie przyczyn katastrofy

Wśród 20 uratowanych znajdują się przede wszystkim wojskowi. Nadal nie ustalono oficjalnej liczby ofiar śmiertelnych. Przyczyny tragicznego wypadku pozostają na ten moment niejasne i są przedmiotem dochodzenia. Nie ma również pewności, czy na pokładzie znajdowali się wyłącznie żołnierze. Ze wstępnych informacji wynika, że rozbity samolot to najprawdopodobniej transportowy Hercules, używany przez kolumbijską armię. Miejsce tragedii zostało szczelnie otoczone przez służby, a wstęp dla osób postronnych jest zabroniony. W akcję ratunkową zaangażowano także oddziały wojskowe. Zdarzeniu przyglądali się okoliczni mieszkańcy, którzy rejestrowali całą sytuację. Wielu świadków podkreśla ogrom zniszczeń spowodowanych upadkiem maszyny. Obecnie priorytetem służb jest dotarcie do wszystkich ofiar. Przedstawiciele władz zapewniają, że kolejne komunikaty będą publikowane na bieżąco w miarę postępów w śledztwie i akcji ratowniczej.