Roztrzęsiony Kadyrow tłumaczy się przed schorowanym Putinem? Wszystko zdradza nagranie!

Sporo uwagi nagraniu ze spotkania Putina i Kadyrowa poświęcił Will Vernon, dziennikarz BBC. To właśnie on zwrócił uwagę na to, że w jego trakcie Ramzan Kadyrow sprawia wrażenie zdenerwowanego i cały się trzęsie - pisze gazeta.pl. Dziennikarz ma także spostrzeżenia względem rosyjskiego przywódcy, Władimira Putina. Wedle jego obserwacji prezydent ponownie trzyma się stołu. To przypomina o spekulacjach na temat zdrowia dyktatora. Jak zauważa gazeta.pl Vernon nie kończy na tym swoich domysłów. Baczną uwagę zwraca także na zachowanie przywódcy Republiki Czeczeńskiej, Ramzana Kadyrowa. Mężczyzna, w trakcie spotkania, posiłkuje się notatkami spisanymi na kartkach. To właśnie owe "ściągi" przykuwają uwagę. Są zapisane dużymi literami. Można to dostrzec w nagraniu ze spotkani. Gdy ogląda się je w zwolnionym tempie można odczytać pierwsze słowa: "drogi Władimirze Władimirowiczu" - podaje agencja Unian.

The Kremlin says President Putin met Chechen leader Ramzan Kadyrov today. Here’s part of the official video of their meeting. Kadyrov seems nervous, again uses the Chechen filler word “don” in his speech. Putin is seen gripping the table again. pic.twitter.com/9ZFavGD7zR— Will Vernon (@BBCWillVernon) March 13, 2023

- Krótko mówiąc, Kadyrow jest albo głupi, albo ślepy. Lub wszystko naraz, co jest bardziej prawdopodobne w jego przypadku - cytuje agencję Unian gazeta.pl.

Agencja RIA Novosti poinformowała, że Kadyrow miał zapewnić Putina o tym, ze jego armia zamierza działać "do końca" w Ukrainie. Na tym jednak miał nie poprzestać i w dalszej części przemowy Kadyrow miał zapewnić rosyjskiego dyktatora o swojej wierności.