Runął balkon w klubie, ludzie spadli na ulicę! Szokujące wideo

Katastrofa budowlana w nocnym klubie! Szklany balkon pełen ludzi runął na ulicę. Są ofiary i wielu rannych. Wszystko widać na strasznym filmie

To miała być wesoła zabawa w nocnym klubie na koncercie jednej z największych meksykańskich gwiazd muzyki. Ale skończyło się tragedią. Dramat rozegrał się w San Luis Potosi w Meksyku w Rich Club. Odbywał się tam koncert Kevina Moreno, znanego meksykańskiego artysty. Jak potem oświadczył przedstawiciel władz miejskich, właściciel lokalu nie miał zgody na urządzenie tej imprezy, a do klubu weszło zbyt wiele osób. Niestety, miało to swoje konsekwencje. Doszło do katastrofy budowlanej! Podczas imprezy część osób stała na szklanym balkonie i nie wytrzymał on ciężaru tłumu. Stojący tam młodzi ludzie runęli dwanaście metrów w dół na ulicę.

„Ciągła i niekontrolowana obecność osób biorących udział w tym wydarzeniu spowodowała, że jedna z balustrad na trzecim piętrze budynku ugięła się"

Do mediów społecznościowych trafiło wideo, które pokazuje tragiczne chwile. Nie wiadomo, czy to monitoring, czy może ktoś kręcił film telefonem. Na nagraniu widzimy ulicę pod klubem. Dwie osoby stojące na ulicy na chwilę przed tragedią wyraźnie widzą, że coś jest nie tak. Odsuwają się, a wtedy na chodnik spada kilkanaście osób naraz! Jedna z nich podnosi się od razu i odchodzi niby nigdy nic, pozostali albo w ogóle się nie ruszają, ale ledwo są w stanie poruszyć się choć trochę... Niestety, dwie osoby zginęły. To 21-latek i 17-latek. Rannych zostało 15 osób, w tym kilka poważnie. „Ciągła i niekontrolowana obecność osób biorących udział w tym wydarzeniu spowodowała, że jedna z balustrad na trzecim piętrze budynku ugięła się pod naporem i doprowadziła do tej tragedii, w której zginęły dwie osoby" - podał burmistrz miasta. Trwa dochodzenie prokuratorskie.

W meksykańskim klubie San Luis Potosi zawaliła się cześć balkonu, na której stało wiele osób. 20 z nich spadło z blisko 7 metrów na ulicę. pic.twitter.com/stB2Ta5Qgu— BuckarooBanzai (@Buckarobanza) June 9, 2024

