Micheil Saakaszwili, wróg Władimira Putina, został aresztowany w październiku 2021 r. Ma odsiedzieć sześcioletni wyrok za "nadużycia władzy", jakich miał się dopuścić. 28 listopada światło dziennie ujrzał raport przygotowany przez prawników byłego prezydenta Gruzji, z którego wynika, że został zatruty metalami ciężkimi w gruzińskim więzieniu i grozi mu śmierć, jeśli nie będzie odpowiednio leczony. Od momentu, gdy został pozbawiony wolności, schudł 40 kilogramów. Adwokaci polityka złożyli wniosek o zwolnienie go z więzienia i przeniesienie go na leczenie poza Gruzję. W czwartek (22 grudnia) w sądzie w Tbilisi trwała rozprawa, na której za pośrednictwem łącza wideo pojawił się Saakaszwili. Nagranie jest przerażające.

Saakaszwili nie przeżyje w Gruzji? "Potrzebuje pilnej pomocy medycznej"

Widać na nim wychudzonego, ledwo żywego byłego przywódcę, któremu trzęsą się ręce. Na Twitterze pojawiają się doniesienia, że w czasie przesłuchania Saakaszwili próbował złożyć oświadczenie w języku ukraińskim, jednak sędzia mu tego zabronił. O uwolnienie 59-letniego Gruzina zaapelował kilka dni temu prezydent Ukrainy. "Chyba każdy mógł zobaczyć, w jakim stanie jest teraz Micheil Saakaszwili, w jakim stanie zdrowia. Apeluję więc do mieszkańców Gruzji, do władz Gruzji – okażmy miłosierdzie, zwłaszcza w okresie poprzedzającym Boże Narodzenie. To, co dzieje się teraz z Micheilem, to zastraszanie. To nie pasuje do Gruzji. To musi zostać powstrzymane" - mówił Wołodymyr Zełenski.

Putin o Saakaszwilim: "Powinien powiesić się za jaja"

"Politico" przypomina, że Saakaszwili został prezydentem w wieku 37 lat, w styczniu 2004 r. – zaledwie kilka tygodni po szturmie na parlament w Tbilisi, w wyniku którego wraz z tysiącami demonstrantów zmusił do ustąpienia swojego poprzednika. Był prezydentem przez dwie kadencje, do 2013 roku. W 2008 Putin oskarżył go o "wywołanie wojny między dwoma krajami i kazał mu "powiesić się za jaja". Saakaszwili uciekł z Gruzji w 2014, większość czasu spędził potem w Ukrainie, a w 2018 roku gruziński sąd skazał go zaocznie na sześć lat więzienia za "nadużycie władzy".

Mikhail #Saakashvili was not allowed to speak in #Ukrainian in the #Georgian court. The politician argued his demand to speak in Ukrainian because he owns the citizenship of this country. pic.twitter.com/hH0fXxCGgD— NEXTA (@nexta_tv) December 22, 2022

