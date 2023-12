i Autor: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP/East News ; AP Photo

Wypadek czy zamach?

Samochód wjechał w kolumnę rządową! Co z prezydentem i pierwszą damą?!

W kolumnę samochodów prezydenta Stanów Zjednoczonych wjechał z impetem SUV! Do incydentu doszło w niedzielę, 17 grudnia czasu lokalnego, w Polsce zaczynał się wtedy poniedziałkowy poranek. Joe Biden i Jill Biden właśnie wsiadali do jednego z pojazdów, gdy doszło do zderzenia. Co z prezydentem i pierwszą damą? Czy to był tylko wypadek, a może próba zamachu na amerykańskiego przywódcę? Oto najnowsze informacje!