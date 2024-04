Samochód wjechał w tłum, siedem osób nie żyje! Wideo pokazuje tragiczne chwile

Samochód wyścigowy wjechał w tłum podczas wyścigów na Sri Lance. Zginęło 7 osób, 20 rannych, 3 walczą o życie

To miała być emocjonująca impreza z szybkimi i pięknymi samochodami, ale skończyło się wielką tragedią. Dlaczego do niej doszło? To ustalą policja i prokuratura. Na razie lekarze toczą walkę o życie rannych, a rodziny opłakują ofiary śmiertelne wypadku samochodowego, do którego doszło podczas wyścigów na Sri Lance w Azji, zorganizowanych przez wojsko i miejscowy automobilklub. Jak podaje AP, widowiskowa impreza odbywała się w mieście Diyatalawa na wzgórzach, gdzie uprawiana jest herbata. 45 tysięcy widzów zgromadziło się wzdłuż trasy wyścigu. Ludzie filmowali telefonami pędzące auta, w których kierowcy popisywali się swoimi umiejętnościami.

Dramatyczne chwile zostały przypadkiem uwiecznione na kilku amatorskich filmach. Jeden z nich był kręcony z bardzo bliska

Niestety, w pewnym momencie coś poszło zdecydowanie nie tak, jak powinno. Jedno z aut z impetem wjechało w tłum ludzi. Dramatyczne chwile zostały przypadkiem uwiecznione na kilku amatorskich filmach. Na jednym z nich widzimy, jak w ostatnich sekundach auto wjeżdża w grupę widzów, a osoba filmująca upada na ziemię razem z telefonem, potem nagranie się urywa. Nie wiadomo, czy jego autor przeżył. Bilans wypadku jest dramatyczny. Zginęło siedem osób, w tym czterech lokalnych urzędników, dwadzieścia innych zostało rannych, w tym parę osób poważnie. Wyścig przerwano.

The Fox Hill Super Cross 2024 accident death toll has risen to 7. The rest of the races at the event have been cancelled.🛑Sensitive Video 🛑pic.twitter.com/ApkEd1KGFV#LKA #SriLanka #FoxHill #Diyathalawa According to sources, after one car crashes, spectators rushing in…— Sri Lanka Tweet 🇱🇰 (@SriLankaTweet) April 21, 2024