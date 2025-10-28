Samolot lądował na autostradzie! Kierowca Tesli oszukał przeznaczenie

i Autor: @sam.samy.39566/ Facebook

Wojskowy samolot nagle pojawił się pośrodku autostrady. Kamerka samochodowa nagrała wszystko, stał się cud

To cud, że nikt nie zginął! Na TikToku pojawiło się szokujące nagranie z kamerki samochodowej, na którym widać, jak wojskowy samolot próbuje lądować awaryjnie na autostradzie i niemal uderza w samochód. Scena wygląda jak z filmu akcji, ale wydarzyła się naprawdę w Oklahoma City. Maszyna należąca do amerykańskich sił powietrznych była w trakcie lotu treningowego z bazy Will Rogers Air National Guard. Około godziny 14. załoga zgłosiła awarię silnika. Pilotom nie pozostało nic innego, jak podjąć próbę awaryjnego lądowania na drodze w rejonie Southeast 119th Street i Sooner Road. W tym samym czasie tą samą drogą jechał Matthew Topchian w swojej Tesli. Zauważył samolot zbliżający się do na nienaturalnie niskiej wysokości. „Spojrzałem w górę i pomyślałem: ten samolot leci za nisko. Naprawdę nisko” – relacjonował w rozmowie z lokalną stacją KOCO News 5. Topchian przyznał, że kiedy udostępnił wideo w internecie, wiele osób nie wierzyło w jego autentyczność. „Wszyscy mówili, że to sztuczna inteligencja, że to było przez nią wygenerowane. Ale to był mój samochód, moja kamera. Gdyby nie nagranie, ludzie by pomyśleli, że to wymysł” – mówił.

„To trwało może dwie sekundy. Nie było czasu na myślenie. Tylko instynkt, który każe uciekać”

Maszyna przeleciała tuż nad jego samochodem, niemal zahaczając skrzydłem o dach. „To trwało może dwie sekundy. Nie było czasu na myślenie. Tylko instynkt, który każe uciekać” – mówił kierowca. Na nagraniu z kamery samochodowej widać, jak samolot przelatuje tuż nad wzgórzem, unika kolizji z białym vanem i znika z pola widzenia. Sekundy później rozlega się huk. Siła uderzenia zrywa linie wysokiego napięcia i wywołuje pożar trawy. Kiedy na miejsce przybyła straż pożarna z Oklahoma City, obaj piloci byli już poza wrakiem i – co zdumiewające – cali i zdrowi. „To była ogromna ulga zobaczyć ich chodzących o własnych siłach” – powiedział rzecznik straży, Scott Douglas. Załoga potwierdziła, że w powietrzu doszło do całkowitej utraty mocy silnika. Podczas awaryjnego lądowania samolot przeciął przewody energetyczne i uszkodził znaki drogowe, zanim zatrzymał się na trawiastym poboczu.

