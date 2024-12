Samolot pasażerski został zestrzelony?! Szokujące nagranie ze środka maszyny

Tajemnicza katastrofa lotnicza w Kazachstanie. 38 ofiar, 29 ocalałych. Zdjęcia wraku wywołały falę spekulacji o zestrzeleniu maszyny

Czyżby powtórka z 2014 roku, kiedy to pełen pasażerów samolot z 298 osobami na pokładzie został zestrzelony nad Ukrainą przez tak zwanych prorosyjskich separatystów? Maszyna leciała z Holandii do Australii nad terenami Ukrainy, gdzie już wówczas przecież trwały walki. Teraz pojawiają się głosy, choć oczywiście są to jedynie wstępne spekulacje, że historia mogła się powtórzyć w Kazachstanie. Co się stało? Wczoraj, 25 grudnia rano czasu polskiego doszło tam do katastrofy lotniczej. Samolot Embraer 190 lecący z Baku, stolicy Azerbejdżanu do rosyjskiego miasta Grozny na terenie Czeczenii, rozbił się pod miastem Aktau na wybrzeżu Morza Kaspijskiego, na terenie Kazachstanu. Maszyna rozpadła się na pół. Zginęło 38 osób, 29 osób przeżyło, 11 jest w stanie ciężkim. W sieci krąży film pokazujący, co działo się w samolocie tuż przed tragedią. Jeden z pasażerów modlił się i nagrywał środek maszyny, chcąc pożegnać się w ten sposób z żoną. Jest i drugi film, pokazujący, co działo się tuż po tragedii. Choć aż trudno w to uwierzyć, część pasażerów dosłownie wyszła ze zmiażdżonego kadłuba o własnych siłach, choć osoby te ledwo trzymały się na nogach. Ci, którzy siedzieli w innej części samolotu, spłonęli. Dlaczego doszło do tej makabry? Wiadomo o niej coraz więcej, a spekulacje mogą przerazić.

Samolot z Azerbejdżanu mógł zostać pomylony z dronem? Oficjalne ustalenia mówią obecnie o stadzie ptaków

Przede wszystkim załoga feralnego samolotu Embraer 190, który rozbił się 25 grudnia w Kazachstanie, zgłaszała problemy w trakcie lotu. Pilot stwierdził, że maszyna najprawdopodobniej zderzyła się ze stadem ptaków po tym, jak coś w nią mocno uderzyło. Takie przypadki jak najbardziej się zdarzają i bywają przyczyną wielkich katastrof. Ale po tym, jak świat obiegły zdjęcia kadłuba rozbitej maszyny, ludzie zauważyli tajemnicze ślady... po pociskach? Możliwe, że maszyna lecąca do Groznego w Czeczenii została pomylona przez rosyjską obronę powietrzną z dronem - sądzą niektórzy komentujący. W rejonie Czeczenii toczą się walki, Ukraińcy wysyłają tam swoje drony, a Rosjanie starają się je zestrzeliwać. Samolot z Azerbejdżanu mógł zostać pomylony z takim dronem. Oficjalne ustalenia mówią jednak przynajmniej póki co o stadzie ptaków, które po uderzeniu w kadłub wywołały dekompresję i uszkodzenia, po czym utratę sterowności maszyny. Podczas lądowania awaryjnego samolot roztrzaskał się. Poinformował o tym wszystkim wicepremier Kazachstanu Kanat Bozumbajew, podkreślając, że za wcześnie na ostateczne diagnozy i należy przede wszystkim zbadać czarną skrzynkę oraz przesłuchać świadków. Należy dodać, że wcześniej odmówiono pilotowi planowego lądowania w Groznym z powodu mgły, został skierowany do Machaczkale w Dagestanie. Na pokładzie samolotu nie było Polaków, znajdowali się tam obywatele Kazachstanu, Azerbejdżanu i Rosji, a także trzy osoby z Kirgistanu, które zresztą wszystkie przeżyły wypadek. Kondolencje rodzinom ofiar złożył już m.in. Władimir Putin.

The final moments of the Azerbaijan Airlines plane before its crash in Kazakhstan were captured by a passenger onboard.Aftermath also included in the footage. pic.twitter.com/nCRozjdoUY— Clash Report (@clashreport) December 25, 2024

#Kasachstan Traces similar to those left by the launch elements of an air defence missile were found on the tail of the Embraer 190 passenger plane of the Azerbaijani airline that crashed in Aktau (Kazakhstan). And the holes are directed inwards from the outside. pic.twitter.com/b6dLdMQ4bU— Boris Alexander Beissner (@boris_beissner) December 25, 2024

