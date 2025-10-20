Samolot wypadł z pasa podczas lądowania i runął do morza! "Są ofiary"

Katastrofa lotnicza w Hongkongu. Samolot wpadł do morza podczas lądowania, zginęły dwie osoby

Wypadek samolotu i samochodu obsługi lotniska w Hongkongu! Dziś, w poniedziałek 20 października nad ranem samolot towarowy Boeing 747 obsługiwany przez turecką linię ACT Airlines na zlecenie Emirates, podczas lądowania wypadł z pasa i uderzył w pojazd patrolowy ochrony, który został zepchnięty do morza. Dwóch pracowników ochrony zginęło. Potem samolot sam wpadł do morza i rozpadł się na dwie części. Na pokładzie maszyny znajdowało się czterech członków załogi – wszyscy ocaleli i nie odnieśli poważnych obrażeń. Boeing 747, który w przeszłości był samolotem pasażerskim, a następnie został przebudowany na towarowy, częściowo zanurzył się w wodzie u wybrzeży lotniska, a jego nos i ogon zostały poważnie uszkodzone.

ZOBACZ TEŻ: Pilot zjadł grzyby halucynogenne i wyłączył silnik w samolocie! 80 osób na pokładzie

"To samolot nagle zboczył z kursu w lewo, w sposób zupełnie nienaturalny". Ale pilot nie zgłaszał problemów

Dwóch funkcjonariuszy ochrony lotniska, których pojazd został staranowany przez maszynę, wydobyto z wody – jeden z nich zmarł na miejscu, a drugi w szpitalu. "Samochód patrolowy znajdował się w wyznaczonej strefie i na pewno nie wjechał na pas startowy" – powiedział Steven Yiu, dyrektor operacyjny lotniska. "To samolot nagle zboczył z kursu w lewo, w sposób zupełnie nienaturalny" - wyjaśnił. Jak było powodem tragedii? Jak wynika z nagrań komunikacji radiowej dostępnych na portalu LiveATC, pilot zgłosił podejście do lądowania na pasie 07L, nie informując o problemach technicznych. "Nie otrzymaliśmy żadnego wezwania o pomoc od pilota" – potwierdził Man Ka-chai, główny inspektor ds. bezpieczeństwa lotniczego Hongkongu. Śledczy analizują obecnie możliwe przyczyny wypadku: warunki pogodowe, stan pasa, sprawność techniczną samolotu i działania załogi. Władze Hongkongu zapowiedziały wsparcie dla rodzin ofiar.

Sonda Jak często latasz samolotem? Co najmniej kilka razy w roku Średnio raz w roku Raz na kilka lat Nigdy

A freighter flight EK9788, operated by Turkish cargo airline Air ACT, did a Runway excursion while landing on the North runway at Hong Kong International Airport at around 19:50 GMT.The B747 aircraft moved through the airport fence and collided with a patrol car outside the… pic.twitter.com/kE4BBZ3Pep— FL360aero (@fl360aero) October 20, 2025

Quiz geograficzny dla bystrzaków. Znasz wszystkie nieoczywiste stolice? Do dzieła! Pytanie 1 z 10 Stolicą Turcji jest... Stambuł Izmir Ankara Następne pytanie

AKTORZY, KTÓRZY ZOSTALI PILOTAMI SAMOLOTU Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.