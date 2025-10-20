Samolot wypadł z pasa podczas lądowania i runął do morza! "Są ofiary"

Katastrofa lotnicza w Hongkongu! Samolot towarowy Boeing 747 lecący z Dubaju podczas lądowania wypadł z pasa i uderzył w pojazd patrolowy ochrony, który został zepchnięty do morza. Potem w wodzie znalazł się także samolot, po czym rozpadł się na dwie części. Dwóch pracowników ochrony zginęło.

Katastrofa lotnicza w Hongkongu. Samolot wpadł do morza podczas lądowania, zginęły dwie osoby

Wypadek samolotu i samochodu obsługi lotniska w Hongkongu! Dziś, w poniedziałek 20 października nad ranem samolot towarowy Boeing 747 obsługiwany przez turecką linię ACT Airlines na zlecenie Emirates, podczas lądowania wypadł z pasa i uderzył w pojazd patrolowy ochrony, który został zepchnięty do morza. Dwóch pracowników ochrony zginęło. Potem samolot sam wpadł do morza i rozpadł się na dwie części. Na pokładzie maszyny znajdowało się czterech członków załogi – wszyscy ocaleli i nie odnieśli poważnych obrażeń. Boeing 747, który w przeszłości był samolotem pasażerskim, a następnie został przebudowany na towarowy, częściowo zanurzył się w wodzie u wybrzeży lotniska, a jego nos i ogon zostały poważnie uszkodzone.

"To samolot nagle zboczył z kursu w lewo, w sposób zupełnie nienaturalny". Ale pilot nie zgłaszał problemów

Dwóch funkcjonariuszy ochrony lotniska, których pojazd został staranowany przez maszynę, wydobyto z wody – jeden z nich zmarł na miejscu, a drugi w szpitalu. "Samochód patrolowy znajdował się w wyznaczonej strefie i na pewno nie wjechał na pas startowy" – powiedział Steven Yiu, dyrektor operacyjny lotniska. "To samolot nagle zboczył z kursu w lewo, w sposób zupełnie nienaturalny" - wyjaśnił. Jak było powodem tragedii? Jak wynika z nagrań komunikacji radiowej dostępnych na portalu LiveATC, pilot zgłosił podejście do lądowania na pasie 07L, nie informując o problemach technicznych. "Nie otrzymaliśmy żadnego wezwania o pomoc od pilota" – potwierdził Man Ka-chai, główny inspektor ds. bezpieczeństwa lotniczego Hongkongu. Śledczy analizują obecnie możliwe przyczyny wypadku: warunki pogodowe, stan pasa, sprawność techniczną samolotu i działania załogi. Władze Hongkongu zapowiedziały wsparcie dla rodzin ofiar.

