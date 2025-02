Samoloty celebrytów zderzyły się na lotnisku! Kim jest ranna dziewczyna?

Samolot gwiazdora rocka uderzył w maszynę sławnego aktora! Jedna ofiara i ranni

Samoloty dwóch sław showbiznesu zderzyły się na lotnisku, jest ofiara i kilkoro rannych! Do katastrofy lotniczej doszło na płycie lotniska Scottsdale w Arizonie. Learjet 35A zjechała z pasa podczas lądowania, uderzając inną, stojącą na lotnisku maszynę, Gulfstream 200. Budzące grozę wideo pokazujące moment uderzenia trafiło do sieci. Szybko okazało się, że oba samoloty należą do gwiazd - jeden do Vince'a Neila, wokalisty metalowego zespołu Mötley Crüe, drugi do Vince'a Vaughna, aktora i producenta. Ani jednego, ani drugiego nie było wtedy na miejscu. W samolocie zarejestrowanym na firmę Neila leciała za to jego partnerka Rain Andreani, a także jej koleżanka i cztery psy. Drugi najprawdopodobniej był pusty i dopiero czekał na pasażerów. Jedna osoba, pilot maszyny, która lądowała, tej należącej do lidera Mötley Crüe, niestety zginęła. Drugi pilot oraz dwie kobiety znajdujące się na pokładzie przeżyły, podobnie jak lecące z nimi psy. Wszyscy ranni trafili do szpitala. Jedna z kobiet to partnerka życiowa Vince'a Neila. Jak podaje TMZ, Rain Andreani doznała złamań pięciu żeber. Obie maszyny są poważnie zniszczone.

To kolejna katastrofa lotnicza w USA. Wcześniej samolot pasażerski zderzył się ze śmigłowcem wojskowym Black Hawk

To kolejna głośna katastrofa lotnicza, do jakiej doszło w ciągu ostatnich tygodni w USA. Najbardziej tragiczna miała miejsce w nocy z 29 na 30 stycznia, kiedy samolot American Airlines rozbił się o helikopter UH-60 Black Hawk i wpadł do lodowatej rzeki Potomak przed pasem startowym lotniska im. Ronalda Reagana w Arlington pod Waszyngtonem. Na pokładzie samolotu pasażerskiego były w sumie 64 osoby, 60 pasażerów i czworo członków zalogi, w śmigłowcu trzech żołnierzy. Nikt nie przeżył, z wody wydobyto ciała oraz czarne skrzynki. Wśród osób, które leciały maszyną American Airlines, znajdowali się liczni łyżwiarze figurowi. Sportowcy, trenerzy i ich rodziny wracali z Mistrzostw USA w Łyżwiarstwie Figurowym w Kansas. Wśród nich była 41-letnia kobieta mająca polskie i amerykańskie obywatelstwo oraz jej 12-letnia córka, utalentowana łyżwiarka figurowa.

TRACKING VIDEO OF CRASHOfficials confirm at least 1 person was killed, 4 injured, officials confirmed after plane crashes owned by Mötley Crüe singer Vince Neil at Scottsdale Airport. pic.twitter.com/bpolJ6Ajjm— Life Lessons Academy (@LifeLessonsAcad) February 11, 2025

#BREAKING: A Learjet 35A (N81VN) owned by Mötley Crüe’s Vince Neil crashed at Scottsdale Airport after veering off Runway 21 and striking a parked Gulfstream G200 (N199DF).Tragically, the pilot lost their life, while four others—including Neil’s girlfriend—were injured. pic.twitter.com/TTu4rSbj0M— Antony Ochieng,KE✈️ (@Turbinetraveler) February 11, 2025

TWO PLANES. TWO VINCES.Vince Neil's (Motley Crue lead singer) plane hit actor Vince Vaughn's parked plane today at Scottsdale Airport in Arizona shutting down the runway.The crash killed one person. Unknown who at this time #planecrash #VinceNeil #MotleyCrue #VinceVaughn pic.twitter.com/eWY1i4uUW6— The Last Show- Karen Lee (@thelastshow) February 11, 2025

