Saudyjczycy są pewni: Robert Lewandowski wkrótce zagra w Arabii!

Robert Lewandowski zakończy karierę w Arabii Saudyjskiej? Media w tym kraju twierdzą, że osiągnięto już wstępne porozumienie z piłkarzem. Polak miałby zamienić hiszpańską LaLiga na ligę saudyjską po wygaśnięciu jego kontraktu z Barceloną w połowie 2026 roku. Nie jest to pierwszy raz, gdy nazwisko Roberta Lewandowskiego łączone jest z futbolem saudyjskim. Od czasu jego transferu do Barcelony, w każdym oknie transferowym pojawiały się spekulacje, że polski napastnik może być kolejną gwiazdą w tej lidze. Do tej pory zarówno Lewandowski, jak i jego otoczenie konsekwentnie dementowali te rewelacje, podkreślając, że jedynym priorytetem doświadczonego strzelca jest wypełnienie kontraktu z Barceloną. Ten jednak wygaśnie za rok, a tym razem pojawiły się nowe ciekawe informacje.

Robert Lewandowski zagra w Arabii Saudyjskiej?

Dziennik "Al-Riyadiyah" twierdzi, że Robert Lewandowski tym razem zamierza skorzystać z oferty Saudyjczyków i poinformował już o swojej decyzji najbliższe otoczenie. Przedstawiciel agencji Gol International, która zarządza karierą Polaka, mial potwierdzić te doniesienia. "Obecnie nie toczą się żadne rozmowy między przedstawicielami ligi saudyjskiej a piłkarzem, ale do tego dojdzie i liga Arabii Saudyjskiej zobaczy, jak zawodnik dołącza do jednego z jej zespołów w 2026 roku” - pisze "Al-Riyadiyah", a za nim o planach Polaka donosi kataloński "Sport".

Ostatnie tygodnie nie były łatwe dla Roberta Lewandowskiego. Koniec sezonu naznaczony był kontuzją, która uniemożliwiła mu występ w przegranych półfinałach Ligi Mistrzów przeciwko Interowi. "Lewy" przegrał też z Kylianem Mbappe wyścig o koronę króla strzelców LaLiga. Później Polak zrezygnował z występów w reprezentacji po konflikcie z selekcjonerem Michałem Probierzem, a porażka z Finlandią (1:2) doprowadziła do zwolnienia selekcjonera.