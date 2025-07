Scarlett Johansson zarobiła miliard w parę dni! Wielki sukces i rekord

Scarlett Johansson najbardziej dochodową aktorką w historii. "Park Jurajski: Odrodzenie" zarobił już 318 milionów dolarów

Wielki sukces Scarlett Johansson (41 l.)! Gwiazda stała się właśnie najbardziej dochodową aktorką pierwszoplanową w historii po tym, jak film "Park Jurajski: Odrodzenie", w którym gra główną rolę, zarobił oszałamiające 147,3 milionów dolarów w kinach w USA od premiery oraz 318,3 miliony dolarów na całym świecie, a zatem ponad miliard złotych. Rekordy padły w ostatni weekend, w USA obchodzono wtedy Święto Niepodległości w dniu 4 lipca. Do kin ruszyły całe rodziny i rekord został pobity. Dlaczego? Bo to oznacza, że Scarlett Johansson zarobiła za swoje główne role 14,61 mld dolarów, dzięki czemu nieznacznie przegoniła dotychczasowych rekordzistów Samuela L. Jacksona (14,60 mld dolarów) i Roberta Downeya Jr. (14,3 mld dolarów). Takie kwoty podaje portal "The Numbers". W dodatku Johansson wystarczyło do tego 36 filmów z głównymi rolami, w porównaniu do 71 filmów Jacksona i 45 filmów Downeya Jr.

Scarlett Johansson. Kariera filmowa, mężowie, córka

Scarlett Johansson zdobyła sławę jeszcze jako dziecko, grając główną rolę w Manny i Lo (1996), a potem w Zaklinaczu koni (1998) u boku Roberta Redforda. Zagrała także w filmach Sofii Coppoli, Woody''ego Allena i Luca Bessona. Występowała w kilku produkcjach Marvela jako Natasha Romanoff/Czarna Wdowa. Miała trzech mężów, obecny to Colin Jost (od 2020), poprzedni - Ryan Reynolds (2008−2011) i Romain Dauriac (2014–2017). Z tym ostatnim ma córkę Rose Dorothy (11 l.). Zdobyła nagrodę BAFTA jako najlepsza aktorka pierwszoplanowa za rolę w filmie Między słowami (2003) .

