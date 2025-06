Wypadek w Boże Ciało. Runął most w Seehausen

Przeciążenie konstrukcji lub jej zużycie – to jak informuje o2.pl (za Bild.de), przyczyny zawalenia się mostu w niemieckim Seehausen w Bawarii w czasie procesji Bożego Ciała. Do zdarzenia doszło w czwartek, 19 czerwca, gdy na przeprawie znajdowało się kilkanaście osób, a pod nią jeszcze jedna: 79-letni mieszkaniec Seehausen, który przebywał w łódce. W czasie przemarszu nad jeziorem Staffelsee most zarwał się, w wyniku czego dwie osoby zostały poszkodowane.

72-letnia kobieta, która przyjechała do Seehausen w celach turystycznych, spadła na stelaż mostu, doznając obrażeń pleców i została przetransportowana do szpitala. Elementy zniszczonej konstrukcji spadły również na 79-latka, który doznał urazu głowy i również został hospitalizowany. Na miejscu szybko pojawiły się odpowiednie służby, więc akcja ratownicza przebiegła sprawnie.

Procesja Bożego Ciała w Seehausen to ważne wydarzenie dla mieszkańców, dlatego nie wiadomo, czy kolejne tego typu wydarzenia również będą prowadziły przez przeprawę nad jeziorem Staffelsee i w jakim czasie uda się ją naprawić. Szczegółowe przyczyny i okoliczności wypadku na moście wyjaśnia miejscowa policja wodna.