Nauczycielka pedofilka w rękach amerykańskiej policji! 38-letnia Alissa McCommon działała na wielką skalę i póki co śledztwo wykazało, że jej ofiarą padło 21 nastolatków, z których najstarszy miał 17 lat, zaś najmłodszy jedynie 12, a pedofilskie kontakty zaowocowały ciążą kobiety. Jak pisze portal informacyjny WMC, nauczycielka ze szkoły podstawowej w stanie Tennessee do nawiązywania relacji z dziećmi wykorzystywała internetowe gry wideo. Nawiązywała tym sposobem kontakt z namierzonymi przez siebie uczniami i zaczynała rozmowę. Stopniowo namawiała dzieci do wysyłania sobie nagich zdjęć, przesyłała także własne. Z niektórymi nauczycielka spotykała się w świecie realnym na seks. Omotała w ten sposób 21 nastolatków.

Ogromna ilość zarzutów dla nauczycielki, która uwodziła uczniów. Już raz ją aresztowano, ale wyszła za kaucją

Alissa McCommon została po raz pierwszy aresztowana we wrześniu ubiegłego roku pod zarzutem gwałtu na nieletnim, wypuszczono ją za kaucją pod warunkiem nie kontaktowania się z ofiarą. Kobieta nie dotrzymała jednak słowa i wysyłała do chłopca SMS-y ze zmienionego numeru telefonu, pytając, czy jest sam w domu. Nauczycielkę znowu zatrzymano, a wtedy zarzuty przeciwko niej zaczęły się mnożyć. Dochodzenie wykazało ogromną skalę działań kobiety. Zarzuty obejmują m.in. gwałty na dziecku, pięć przypadków kwalifikowanego gwałtu ustawowego (przypadki seksu z osobą poniżej pewnego wieku są z założenia uznawane przez prawo za gwałt), cztery przypadki namawiania nieletniego do seksualnego przestępstwa ustawowego, wpływanie na świadków, stalking, fałszowanie dowodów i nie tylko.

