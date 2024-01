Nauczycielka matematyki uwiodła 16-letniego ucznia! Uprawiali seks w szkole, zdradziły ich podrapane plecy! Skandal w liceum

Nauczycielka uprawiała seks z uczniem - takie wiadomości dość często pojawiają się w amerykańskich mediach. Można już chyba mówić o prawdziwej inwazji seks nauczycielek! Uwodzą swoje nieletnie ofiary, a potem w świetle amerykańskiego prawa odpowiadają za gwałt. Tak będzie i teraz w przypadku Hailey Nichelle Clifton-Carmack (26 l.). Urodziwa matematyczka z Waynesville niedaleko St. Louis uczyła w szkole średniej Laquey High School w stanie Missouri. Kto by pomyślał, że w tym niepozornym budynku będą rozgrywać się takie sceny?! Kobieta już wcześniej zwracała na siebie uwagę przełożonych. Zarzucano jej, że ubiera się zbyt seksownie na lekcje i jest "zbyt blisko uczniów", ale 26-latka nic sobie z tego nie robiła. Z dokumentów sądowych wynika, że Clifton-Carmack często nosiła "obcisłe lub głęboko wycięte koszule" i obcisłe legginsy, które "odsłaniały jej ciało".

Lawina zarzutów za romans z 16-latkiem. 26-latka może wyjść z więzienia po 17 latach

Jak się wkrótce okazało, nie było to przypadkowe. Seks nauczycielka skutecznie uwiodła jednego z uczniów. Romans z 16-latkiem trwał według dokumentów sądowych pod nosem ojca chłopaka, który o wszystkim wiedział, ale nikomu nic nie powiedział, wiedzieli także koledzy ze szkoły. Mało tego - stali na czatach, gdy para uprawiała seks gdzieś na terenie szkoły albo w samochodzie pod domem kolegi... Gdy sprawa wyszła na jaw, 26-latka uciekła do Teksasu, gdzie mieszkają jej rodzice. Została tam jednak aresztowana i trafiła do więzienia w hrabstwie Comal. Postawiono jej zarzuty kontaktu seksualnego z uczniem, gwałtu ustawowego drugiego stopnia, stworzenia zagrożenia dla dobrostanu dziecka oraz molestowania dziecka i bycia o więcej niż cztery lata starszą od ofiary, która nie ukończyła 17 roku życia. Czyny te w Missouri zagrożone są karą od 3 do 17 lat więzienia. Szkoła poinformowała, że formalnie nie wyrzuci jeszcze nauczycielki, póki sąd jej nie skaże, ale potępia czyny, których popełnienie jest jej zarzucane.

