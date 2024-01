Jak to możliwe?

Nauczycielka uwiodła ucznia szkoły średniej i uprawiała z nim seks 30 razy, nawet w klasie. 33-latcer grozi nawet dożywocie

Nauczycielka uprawiała seks z nieletnim uczniem - takie wiadomości dość często pojawiają się w amerykańskich mediach. W USA można mówić o inwazji seks nauczycielek, chociaż kary za seks z nieletnimi, zwłaszcza dla nauczycieli, którzy powinny budzić bezwzględne zaufanie, są bardzo surowe. W niektórych stanach można trafić za to do więzienia na wiele lat. Jednak wciąż nie brakuje kobiet, które decydują się na ryzyko uwodzenia własnych uczniów. Tym razem aresztowana została nauczycielka z Arkansas. Heather Hare (33 l.) uczyła w Bryant High School w Little Rock przedmiotu zwanego FCS, związanego z ekonomią, planowaniem finansów domowych, ale i gotowaniem czy planowaniem wakacji rodzinnych. Okazało się, że nauka praktycznego życia rodzinnego w jej wykonaniu obejmowała zdecydowanie zbyt szerokie obszary.

Dała swój numer, uwodziła na Instagramie i Snapchacie. Nauczycielce grozi długoletnie więzienie

Jak pisze Daily Star, Heather Hare zwróciła uwagę na jednego z uczniów ostatnich klas. Nie podano jego wieku, ale musiał to być nastolatek mający 17-18 lat. Nauczycielka dała mu swój numer na telefonu i uwodziła go na Instagramie oraz na Snapchacie. Potem działy się rzeczy, które mogą zaprowadzić nauczycielkę z USA za kraty na resztę życia! Jak przyznała Heather Hare, uprawiała z uczniem seks aż 30 razy, w tym w szkolnej klasie, a także w domu i samochodzie 33-latki. Według prokuratury Hare grozi od 10 lat nawet do dożywocia ze względu na ilość zakazanych czynów.

Teacher had sex with student '30 times' including romps in her classroom and carhttps://t.co/MpI6MpwnSY pic.twitter.com/96vcBSQNy6— Daily Star (@dailystar) January 24, 2024

