Seksowna blondynka ujawnia prawdę o Leonardo DiCaprio! Wiele fanek pomdleje!

Piękna modelka szokuje relacją z namiętnego spotkania z Leonardo DiCaprio. Gwiazdor rozczarował ponętną Hieke Konings

Leonardo DiCaprio (50 l.) uchodzi za największego playboya Hollywood. Choć nie należy już do młodego pokolenia aktorów, nie może opędzić się od najpiękniejszych, zdecydowanie młodszych kobiet, wśród których są same top modelki. Obecnie gwiazdor "Titanica" spotyka się podobno z Vittorią Ceretti, jednak mało kto twierdzi, że ten związek przetrwa. Liczba kochanek DiCaprio zdumiewa. Ale czy naprawdę jest takim świetnym kochankiem, że najpiękniejsze gwiazdy leżą u jego stóp? Ziarno wątpliwości w tej kwestii zasiała pewna modelka z Danii! Hieke Konings (22 l.) opowiedziała duńskiej edycji Playboya o swoim spotkaniu z największym podrywaczem Hollywood. W sekretnym klubie w Los Angeles rozegrały się sceny, o których fani gwiazdora mieli nigdy się nie dowiedzieć.

Leonardo DiCaprio dziwny w łóżku i słabo się całuje?! Modelka nie owija w bawełnę, cytuje rewelacje koleżanek

„Odbyło się to w tajnym klubie w Los Angeles, jednym z tych klubów, do których można wejść tylko za zaproszeniem” – zaczęła swą opowieść 22-latka. „Widziałem go siedzącego w czarnej bluzie z kapturem i czarnej czapce i nawiązaliśmy kontakt wzrokowy”. Wkrótce do Hieke podszedł manadżer DiCaprio i zaprosił ją do jego stolika. Gwiazdor nie tracił czasu. „Całowaliśmy się przez chwilę, a potem poprosił mnie, żebym wróciła z nim do domu” – stwierdziła. "Powiedziałam 'nie'. Był bardzo zaszokowany. Oczywiście, że nie był do tego przyzwyczajony. Kiedy powiedziałam, że nie znam go wystarczająco dobrze, odpowiedział słodko: „Szanuję to”. Po czym zwrócił się do innej dziewczyny i zabrał ją do domu!” - opowiada Hieke. Dodała, że ocenia talent gwiazdora do całowania jako „w porządku”, ale jego zdolności są „zdecydowanie nie najlepsze”. Jak stwierdziła, nie pojechała z aktorem do domu, bo "słyszała od innych dziewcząt, że potrafi być bardzo dziwny”. „Na przykład jedna z przyjaciółek powiedziała, że podczas seksu trzymał słuchawki w uszach, bo nie chciał jej słyszeć, a inna mówiła, że nawet położył jej poduszkę na głowie. Leo jest zbyt dziwny i za stary” – podsumowała duńska gwiazdka... Źródło zbliżone do DiCarpio odpowiada w rozmowie z "Page Six", że to wszystko nieprawdziwe stwierdzenia obliczone na kliki i zdobycie sławy!

Lots of men aspire to be a "Playboy" like Leo but this sounds like a joyless, meaningless act for him. A narcissistic form of masturbation. Playboy model, 22, claims she kissed Leonardo DiCaprio at secret club: 'Definitely not the best' https://t.co/Sej3DEWaFh via @pagesix— X-NPR🇺🇸🫶🏽 🇺🇦 (@edwood_k) March 1, 2024

