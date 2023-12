Panseksualna Lottie Moss rzuciła się na koleżankę! Namiętne pocałunki z blond Jessiką przerwały gorący romans z Leonardo DiCaprio

Szok! Gwiazda rzuciła DiCaprio dla koleżanki. Nie ukrywały namiętnego pocałunku

Wielka miłosna zawierucha na salonach! Zaledwie kilka dni temu aż huczało od plotek o tym, że Leonardo DiCaprio, podobno poważnie związany z włoską modelką Vittorią Ceretti, udał się na sekretną randkę z Lottie Moss w londyńskim klubie. Tak pisał "Daily Mail", powołując się na niedyskretnych uczestników pewnej imprezy w Londynie w klubie Chiltern Firehouse. Leo i Lottie przyszli osobno, on zamaskował się maseczką, okularami i czapką, lecz i tak został rozpoznany. „Leonardo i Lottie byli w tym samym pokoju, oczywiście lgnęli do siebie nawzajem. Rozmawiali i chichotali do późnych godzin nocnych, kiedy nadszedł czas, aby zakończyć wieczór. Opuścili klub we wczesnych godzinach porannych po świetnej zabawie. To sprawiło, że ludzie zaczęli gadać. Obydwoje są gwiazdami, które lubią dobrze się bawić” - opowiadał tajemniczy informator.

Leo wrócił do dziewczyny, Lottie woli kobiety? Jessica Horwell to jej nowa wybranka!

Następnego dnia skruszony Leo widziany był w Paryżu z Vittorią. Oboje mieli nietęgie miny. A Lottie Moss? Wygląda na to, że zaledwie po dwóch dnia od randki z DiCaprio już znudziła się sławnym playboyem. Modelka podczas kolejnej szalonej imprezy porwała w objęcia... koleżankę. Lottie i projektantka mody, blondynka Jessica Horwell całowały się namiętnie, zupełnie nie kryjąc się przez paparazzi. Lottie wyznawała wcześniej w wywiadach, że "jest panseksualna" i płeć partnera nie robi jej żadnej różnicy.

Sonda Wolisz Kate Moss czy Lottie Moss? Kate Lottie

Lottie Moss Turns Heads at Hardware LDN LaunchLottie Moss (@LottieMoss) dazzles in a sheer dress at The Standard Hotel, sharing a kiss with Jessica Horwell, days after a night out with Leonardo DiCaprio 🌟💋🎉By #DailyMail https://t.co/ohKNCHkk6y— OneLike (@OneLikeApp) December 16, 2023

Quiz świąteczne filmy. Nie tylko Kevin sam w domu! Pytanie 1 z 10 Na początek coś prostego. Jakiego koloru był Grinch? Zielonego Niebieskiego Czerwonego Dalej