Sensacyjne doniesienia, chodzi o broń nuklearną. "Nic takiego tam nie ma"

Rosyjska broń jądrowa zostanie rozmieszczona na Białorusi - ogłosił Władimir Putin w wywiadzie dla państwowej telewizji w marcu 2023 roku. Po paru miesiącach od tamtej deklaracji według doniesień z Rosji transporty ruszyły, a Alaksandr Łukaszenka w wywiadzie z propagandystką Olgą Skabiejewą przechwalał się: "Otrzymaliśmy rakiety i bomby trzy razy silniejsze niż te zrzucone na Hiroszimę i Nagasaki. Milion ludzi zginęłoby natychmiast. Nie daj Boże użyć tej broni" - mówił białoruski dyktator. Jak dodawał, "bez wahania użyłby broni nuklearnej, gdyby zaatakowano jego kraj". Sytuacja wzbudziła zrozumiały niepokój w regionie, także w Polsce. Wywoływała nawet spekulacje na temat tego, czy Putin mógłby przykładowo zaatakować kogoś taką bronią w białych rękawiczkach, rękami Łukaszenki. Teraz pojawiły się wręcz sensacyjne doniesienia na ten temat.

Szef wywiadu zagranicznego Ukrainy: Łukaszenka wcale nie ma broni nuklearnej

Cytowany przez Ukrinform Ołeh Iwaszczenko, szef wywiadu zagranicznego Ukrainy (SZRU) stwierdził, że wbrew licznym zapewnieniom Władimira Putina i Alaksandra Łukasznki o tym, że rosyjska broń nuklearna trafiła na Białoruś, tak naprawdę... wcale jej tam nie ma. "Środki przenoszenia (broni jądrowej) są. To prawda. Mają samoloty, mają system rakietowy Iskander. Ale Białoruś nie ma broni jądrowej. To jest fakt" - powiedział szef SZRU. Jak dodał Iwaszczenko, to samo dotyczy rosyjskiego pocisku balistycznego Oriesznik. Nie zmienia to faktu, że na Białorusi zdaniem SZRU faktycznie powstają miejsca do przechowywania broni nuklearnej, niemniej według Iwaszczenki na razie są puste. "Łukaszenka mówi, że będą mieli Oriesznik do końca roku. Ale to wygląda na myślenie życzeniowe. Na dzień dzisiejszy nic takiego tam nie ma i jest mało prawdopodobne, że się pojawi" - powiedział Ołeh Iwaszczenko.