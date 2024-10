Sensacyjne plotki o Meghan i Harrym! Kłopoty w małżeństwie?

W małżeństwie Meghan Markle i księcia Harry'ego źle się dzieje? Według plotek Harry spędził samotnie czterdzieste urodziny!

Plotki o tym, że w małżeństwie Meghan Markle i księcia Harry'ego źle się dzieje, krążą od paru lat. Podobno słaby rozwój ich kariery w Stanach Zjednoczonych, a także skandal wokół autobiografii "Ten drugi" nie przysłużyły się miłości uciekinierów z brytyjskiej rodziny królewskiej. Do tego, jeśli wierzyć powtarzanym raz na jakiś czas przez brytyjskie media plotkom, Harry chciałby bywać częściej w Wielkiej Brytanii i pojednać się z rodziną, zwłaszcza z ojcem, królem Karolem III, tymczasem żona księcia nie ma na to najmniejszej ochoty, a poza tym obawia się, że zostanie na Wyspach zwyczajnie wygwizdana. Teraz dziennikarze z Wielkiej Brytanii dolali oliwy do ognia! Te plotki o rzekomym kryzysie małżeńskim, przez jaki przechodzą Meghan Markle i książę Harry, na pewno nie uspokoją atmosfery wokół uciekinierów z brytyjskiej rodziny królewskiej!

Harry samotnie pojechał do Afryki, a Meghan ma dość jego sądowych batalii?

Jak donosi "The Sun", swoje niedawno czterdzieste okrągłe urodziny Harry spędził... z dala od żony. Mało tego! Podczas publicznych podziękowań za życzenia urodzinowe nie uwzględnił Meghan. Harry podobno wybrał się na wycieczkę w gronie znajomych po Nowym Jorku, a także Londynie i Lesotho, państwie w południowej Afryce, będącym enklawą w Republice Południowej Afryki. Co prawda źródła bliskie Sussexom utrzymują, że to Meghan zarezerwowała ekskluzywny trekking dla Harry'ego i jego towarzyszy, ale ostatnich 10 samotnych pojawień się księcia w ciągu 15 dni na pewno nie uciszy plotek. Harry brał udział m.in. w dyskusji w hotelu w Johannesburgu. Meghan nie pojawiła się, wymigując się chorobą. W dodatkun jeszcze inne źródła donoszą The Sun, że Meghan ma dość sądowych batalii i niepowodzeń męża, mają też kłócić się na temat wychowania dzieci, 5-letniego Archiego i 3-letniej Lilibet.

Prince Harry spent 40th birthday 'on hiking trip' away from Meghan Marklehttps://t.co/uugbDE6fmS pic.twitter.com/8C5Ct2miIA— OK! Magazine (@OK_Magazine) October 5, 2024

